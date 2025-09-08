हार्दिक पांड्या इतिहास रचने के करीब, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर
हार्दिक पांड्या इतिहास रचने के करीब, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इतिहास रचने के करीब हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर यानी कल से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत का यह मैच विनर क्रिकेटर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 08, 2025, 06:44 AM IST
हार्दिक पांड्या इतिहास रचने के करीब, ऐसा करने वाले बनेंगे दुनिया के पहले क्रिकेटर

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इतिहास रचने के करीब हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 9 सितंबर यानी कल से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत का यह मैच विनर क्रिकेटर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. एशिया कप 2025 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगा.

हार्दिक पांड्या इतिहास रचने के करीब

हार्दिक पांड्या ने टी20 एशिया कप में आठ मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 11 विकेट लिए हैं और 83 रन बनाए हैं. अगर हार्दिक पांड्या आगामी एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में 17 रन और बना लेते हैं, तो वह टी20 एशिया कप में 100+ रन और 10+ विकेट का डबल पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा

हार्दिक पांड्या को टी20 फॉर्मेट पसंद है और यह उनके लिए टी20 वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह को लेकर सभी संदेह दूर करने का एक शानदार मौका होगा. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगा, उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मैच होगा. अंतिम ग्रुप मैच 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ होगा. अगर भारत कम से कम दो मैच जीत जाता है, तो वह सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाएगा.

टीम इंडिया का सबसे घातक हथियार

हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के सबसे घातक हथियार हैं. एशिया कप 2025 के दौरान हार्दिक पांड्या न सिर्फ एक गेंदबाज बनकर टीम इंडिया के लिए अहम मौकों पर विकेट चटकाएंगे, बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी वह अपने चौके-छक्कों से बवंडर मचाकर रख देंगे. हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान 6 पारियों में 144 रन बनाए थे. वहीं, बतौर तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या ने 11 विकेट लेकर भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हार्दिक पांड्या ने 4 पारियों में 99 रन बनाए थे. वहीं, गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 विकेट झटके थे. भारत ने इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भी जीता था, जिसमें हार्दिक पांड्या का बड़ा रोल रहा है.

बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर

हार्दिक पांड्या लगातार 140 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने का टैलेंट रखते हैं. साथ ही हार्दिक पांड्या नंबर-6 के बहुत विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं. हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 के दौरान टीम इंडिया के लिए मैच फिनिश कर सकते हैं और गेंदबाजी के दौरान अहम मौकों पर विकेट भी निकालकर दे सकते हैं. फील्डिंग में भी हार्दिक पांड्या तेज तर्रार रन आउट करने और मुश्किल कैच पकड़ने में माहिर हैं. हार्दिक पांड्या इस काबिलियत की वजह से एक बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर बन जाते हैं. जब भी आप कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं, तो हमेशा आपकों ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है जो टीम के साथ अंत तक डटा रहे और वो हार्दिक पांड्या हैं.

बल्ले के साथ विस्फोटक प्रदर्शन करते हैं

हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के तौर पर एशिया कप 2025 में भारत के लिए बड़ा रोल निभाएंगे. एशिया कप 2025 के दौरान हर मैच में हार्दिक पांड्या को तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ नई गेंद सौंपकर गेंदबाजी अटैक पर लगाना एक बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है. हार्दिक पांड्या बल्ले के साथ विस्फोटक प्रदर्शन करते हैं. वह गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के हर कोने में रन बनाने की क्षमता रखते हैं. हार्दिक पांड्या हर मुश्किल हालात में भारत के लिए विकेट निकालने में भी माहिर हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारत के लिए 114 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 27.88 की औसत से 1812 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंद से कमाल करते हुए 94 विकेट झटके हैं. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकटों का 'अनोखा शतक' लगाने से सिर्फ 6 विकेट ही दूर हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Hardik Pandya

