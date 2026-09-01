चोट के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हार्दिक पांड्या, अब ट्रेनिंग के दौरान हुए घायल, 177 दिन पहले खेला आखिरी मैच

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि हार्दिक पांड्या बिना किसी परेशानी के पूरी तेजी से अभ्यास कर रहे थे, लेकिन पैर में तकलीफ की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए बॉलिंग रोकने की सलाह दी गई है. वे जल्द ही फिर से बॉलिंग शुरू करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज के लिए जरूरी फिटनेस लेवल तक पहुंचने में बहुत कम समय बचा है. मामले पर नजर रखने वाले एक सूत्र का कहना है, "बैटिंग और मूवमेंट के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन मंजूरी देने से पहले CoE को पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा.''