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चोट के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हार्दिक पांड्या, अब ट्रेनिंग के दौरान हुए घायल, 177 दिन पहले खेला आखिरी मैच

हार्दिक पांड्या की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस को झटका लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में स्थिति बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस (CoE) में ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक के पैर में चोट लग गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी में देरी हो सकती है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 01, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:46 AM IST
चोट के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हार्दिक पांड्या, अब ट्रेनिंग के दौरान हुए घायल, 177 दिन पहले खेला आखिरी मैच
Image Credit: हार्दिक पांड्या को लगी चोट, फिर अटकी वापसी (BCCI)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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