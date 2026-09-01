चोट के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हार्दिक पांड्या, अब ट्रेनिंग के दौरान हुए घायल, 177 दिन पहले खेला आखिरी मैच

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. हार्दिक चोट के चंगुल से निकल ही नहीं पा रहे हैं. वो पिछली चोट से रिकवर होकर मैदान पर लौटने ही वाले थे कि एक नई चोट ने ग्रहण लगा दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में स्थिति बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस (CoE) में ट्रेनिंग के दौरान हार्दिक के पैर में चोट लग गई, जिसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वापसी में देरी हो सकती है.
टीम इंडिया 13 सितंबर से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20I सीरीज खेलने वाली है. उम्मीद है कि सेलेक्टर इस हफ्ते नई दिल्ली में शुरू होने वाले T20I मैचों के लिए टीम चुनने के लिए बैठक करेंगे और उन्हें जल्द ही बेंगलुरु में ठीक हो रहे खिलाड़ियों की फिटनेस की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि हार्दिक पांड्या बिना किसी परेशानी के पूरी तेजी से अभ्यास कर रहे थे, लेकिन पैर में तकलीफ की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए बॉलिंग रोकने की सलाह दी गई है. वे जल्द ही फिर से बॉलिंग शुरू करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान सीरीज के लिए जरूरी फिटनेस लेवल तक पहुंचने में बहुत कम समय बचा है. मामले पर नजर रखने वाले एक सूत्र का कहना है, "बैटिंग और मूवमेंट के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन मंजूरी देने से पहले CoE को पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा.''
हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के अहम हथियार माने जाते हैं. अगले साल होने वाले 50 -ओवर वर्ल्ड कप में भी वो मुख्य खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. इस लिहाज से देखें तो उनका फिट होना काफी जरूरी है. हालांकि , पिछले 2-3 सालों से वो लगातार चोट के चंगुल में फंसते दिखे हैं. 2018 में उनके पीठ में इंजरी हुई थी , जिसके कारण उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला किया. उनका फोकस लिमिटेड ओवर फॉर्मेट पर है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से चोटिल होने की वजह से उन्होंने कई मुकाबले मिस किए हैं.
हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए आखिरी मैच 8 मार्च, 2026 को खेला था, जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था. इसके बाद से वो लगातार बाहर हैं. बात करें ODI की तो हार्दिक ने इस फॉर्मेट में भारत के लिए आखिरी मैच 9 मार्च, 2025 को खेला था. वहीं, टेस्ट क्रिकेट से तो वो लंबे समय से बाहर हैं. हार्दिक ने आखिरी टेस्ट 2018 में खेला था.