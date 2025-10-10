करवाचौथ के दिन हार्दिक पांड्या ने किया प्यार का इजहार, कौन है ये मिस्ट्री गर्ल जिसे दे बैठे दिल?

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने मॉडल महिका शर्मा के साथ अपने रिश्ते को लगभग पक्का कर दिया है. अपने बर्थडे से ठीक पहले करवाचौथ के दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर महिका के साथ एक फोटो पोस्ट की, जिसने दोनों के रिलेशनशिप पर मुहर लगा दी. हाल ही में हार्दिक और महिका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट हुए. इसके कुछ घंटों बाद ही हार्दिक ने महिका को दिखाते हुए कई इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट कीं.

शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

एक इंस्टाग्राम स्टोरी में, हार्दिक बीच पर महिका के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. एक और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में हार्दिक ने इसी ट्रिप की झलक दिखाई, जिसमें दोनों साथ खड़े हैं. हार्दिक ने अन्य स्टोरीज में अपनी फैमिली बेटे अगस्त्य, मां और दादी के साथ भी फोटो शेयर की. साथ ही केक की एक झलक भी दिखाई. हार्दिक के इस पोस्ट पर फैंस काफी कमेंट्स कर रहे हैं और उन्हें इस रिश्ते को आधिकारिक करके की बधाइयां भी दे रहे हैं.

— Team India (@FCteamINDIA) October 10, 2025

एयरपोर्ट पर पहली बार दिखे साथ

यह पोस्ट तब आए हैं, जब शुक्रवार (11 अक्टूबर) की सुबह हार्दिक और महिका को मुंबई एयरपोर्ट से एक साथ बाहर निकलते हुए देखा गया था. दोनों काले रंग के मैचिंग कपड़ों में थे. जब पैपराजी उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे, तो हार्दिक ने महिका को आगे चलने दिया और खुद फ्लैश से बचते रहे. यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई.

कौन हैं महिका शर्मा?

काफी समय से दोनों के रिश्ते की अफवाहें चल रही थीं. फैंस ने उनके ओवरलैपिंग ट्रैवल पिक्चर्स और इंस्टाग्राम पर उनकी बारीक बातचीत को नोटिस किया था. लेकिन अब ये नई पोस्ट इन अटकलों को मजबूत करती हैं, और कई लोग इसे 'अनौपचारिक पुष्टि' मान रहे हैं. महिका एक अवॉर्ड विजेता मॉडल और एक्ट्रेस हैं और कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखा है.

हार्दिक अपनी एक्स-वाइफ, एक्टर-मॉडल नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद से चर्चा में रहे हैं. नताशा से उन्हें बेटा अगस्त्य है. हार्दिक का नाम पहले जैस्मिन वालिया से भी जोड़ा गया था. हालांकि, हार्दिक या महिका, किसी ने भी सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है. लेकिन बीच की तस्वीरों, फैमिली पोर्ट्रेट्स और वायरल एयरपोर्ट मोमेंट से इशारे साफ हैं. क्रिकेटर की यह खामोश पहल बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह रही है कि शायद प्यार एक बार फिर से उनके जीवन में लौट आया है.