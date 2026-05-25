मुंबई छोड़ कहां जाएंगे हार्दिक? क्रिप्टिक पोस्ट से मची खलबली, फैंस ने धोनी से जोड़ा कनेक्शन

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या सवालों के घेरे में रहे. टीम का इस सीजन बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला. जिसके बाद हार्दिक पांड्या को हटाने की भी डिमांड तेज हो गई. मुंबई के खराब प्रदर्शन के बाद अब हार्दिक पांड्या का एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसका फैंस ने कनेक्शन एमएस धोनी से जोड़ दिया.
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मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या सवालों के घेरे में रहे. टीम का इस सीजन बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिला. जिसके बाद हार्दिक पांड्या को हटाने की भी डिमांड तेज हो गई. मुंबई के खराब प्रदर्शन के बाद अब हार्दिक पांड्या का एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसका फैंस ने कनेक्शन एमएस धोनी से जोड़ दिया. हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट किया, जिससे चर्चा बढ़ चुकी है.
सीजन खत्म होने के ठीक बाद हार्दिक पांड्या ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर कीच. इस फोटो में एक लैपटॉप दिख रहा था, जिस पर कोई फिल्म चल रही थी. लैपटॉप के पास एक नोटबुक, एक पेन और उनका मोबाइल फोन भी रखा हुआ था. पहली नजर में यह एक नॉर्मल फोटो लग रही थी, लेकिन फैंस की पारखी नजर ने फोन की स्क्रीन पर दिख रहे समय को पकड़ लिया.
हार्दिक पांड्या के फोन की स्क्रीन पर उस वक्त '07:07' का समय हो रहा था. बस फिर क्या था, इंटरनेट को इसे महेंद्र सिंह धोनी से जोड़ने में जरा भी देर नहीं लगी. क्रिकेट जगत में नंबर '7' को MS धोनी का पर्याय माना जाता है. पिछले कुछ सालों में नंबर 7 और धोनी को लेकर सोशल मीडिया पर 'Thala for a reason' जैसे अनगिनत मीम्स भी वायरल हो चुके हैं. ऐसे में हार्दिक की पोस्ट में '07:07' का दिखना फैंस के लिए एक बड़ा हिंट बन गया.
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इस रहस्यमयी पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म हो गया है. ज्यादातर फैंस अंदाजा लगा रहा है कि हार्दिक पांड्या आने वाले समय में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा बन सकते हैं. IPL 2026 में हार्दिक के लिए यह सीजन व्यक्तिगत रूप से भी काफी मुश्किल रहा. वह चोटों से जूझते दिखे और उनकी कप्तानी व फॉर्म पर भी गंभीर सवाल उठे. हार्दिक के फ्यूचर पर टीम के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड ने चुप्पी तोड़ी और कहा ये समय इस मुद्दे पर बात करने का नहीं है और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया.
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