पथिराना, हार्दिक और स्टोक्स... CSK में पांड्या का बना कॉम्बिनेशन, अश्विन के रहस्यमयी पोस्ट से खलबली

आईपीएल 2026 मुंबई की टीम के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. बुरी तरह शर्मनाक अंदाज में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम सीजन से बाहर हुई. इसके बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हुए. उन्होंने इंस्टा पर एक पोस्ट किया, जिसका कनेक्शन फैंस ने सीएसके से जोड़ दिया. अब अश्विन ने सीएसके में पांड्या का कॉम्बिनेशन भी तैयार कर दिया है.
Trending Photos
आईपीएल 2026 मुंबई की टीम के लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ. बुरी तरह शर्मनाक अंदाज में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम सीजन से बाहर हुई. इसके बाद हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हुए. उन्होंने इंस्टा पर एक पोस्ट किया, जिसका कनेक्शन फैंस ने सीएसके से जोड़ दिया. कयास लगाए जाने लगे कि अगले सीजन हार्दिक पांड्या सीएसके में नजर आने वाले हैं. अब भारत के पूर्व क्रिकेटर अश्विन ने सीएसके में पांड्या का कॉम्बिनेशन भी तैयार कर दिया है.
हार्दिक आईपीएल में इंजर्ड होने के साथ सुपर फ्लॉप भी दिखे . उन्होंने 8 पारियों में सिर्फ 146 रन बनाए और केवल 3 विकेट लिए. हाल ही में हार्दिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की गई तस्वीर में एक लैपटॉप था जिस पर एक फिल्म चल रही थी, साथ ही एक नोटबुक, एक पेन और उनका मोबाइल फोन भी था. हालांकि, जिस बात ने फैंस का ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा, वह था फोन की स्क्रीन पर दिख रहा समय. समय '07:07' दिखा रहा था और यूजर्स ने इसे MS धोनी से जोड़ दिया.
एक फैन की हालिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें पूछा गया था कि क्या CSK को तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को फिर से साइन करना चाहिए, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स इस श्रीलंकाई खिलाड़ी को रिलीज करने का फैसला करती है. इसपर अश्विन ने एक रहस्यमयी संदेश दिया. उन्होंने उन खास खिलाड़ियों की ओर इशारा किया जिन्हें फ्रेंचाइजी को अगले सीजन में अपनी टीम को मजबूत करने के लिए टारगेट करना चाहिए.
(@ashwinravi99) May 26, 2026
ये भी पढ़ें.. 281.82 का स्ट्राइक रेट से 93 रन, फिर भी रैना-धोनी के रिकॉर्ड से चूके पाटीदार
पथिराना को रिटेन करने पर जोर देते हुए, अश्विन ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और "07:07" नाम के एक रहस्यमयी खिलाड़ी के नाम भी सुझाए. इतने में फैंस ने उस स्टोरी से अश्विन के पोस्ट को जोड़ने में देर नहीं लगाई. मिडिल ऑर्डर में अश्विन ने स्टोक्स के साथ "07:07" लिखा. इसका मतलब हार्दिक और स्टोक्स मिडिल ऑर्डर में स्टोक्स को मजबूती दे सकते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.