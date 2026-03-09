तिरंगा ओढ़कर झूमे ईशान... माहिका ने हार्दिक पांड्या को बीच मैदान किया KISS फिर जोरदार डांस, जश्न का VIDEO वायरल

India Wins T20 World Cup: सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर लगे पुराने दाग को मिटा दिया है. रविवार, 8 मार्च को भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया. जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो फैंस का दिल जीत रहा है, जिसमें स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या साथी खिलाड़ी ईशान किशन और अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ मैदान पर डांस कर रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि ईशान किशन तिरंगा ओढ़े हुए हैं और हार्दिक के साथ डांस कर रहे हैं. दोनों के बगल में मौजूद माहिका शर्मा की खुशी का भी ठिकाना नहीं है और वो भी मैदान पर डांस करते दिखी. पूरे टूर्नामेंट के दौरान माहिका टीम इंडिया और हार्दिक को सपोर्ट करते दिखीं.

हार्दिक-ईशान संग माहिका ने किया डांस

Add Zee News as a Preferred Source

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 96 रनों से मुकाबला जीत लिया. इसके बाद जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हुआ. हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड भी मैदान पर पहुंची और स्टार ऑलराउंडर को KISS किया . इसके बाद वो ईशान और हार्दिक के साथ डांस करते दिखीं.

— Sachin Yadav (@imSachinYadav08) March 8, 2026

सूर्या ने मिट्टी से किया तिलक

सबसे खूबसूरत लम्हा तब आया जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत के बाद अहमदाबाद पिच की मिट्टी को नमन किया और उससे अपने सिर पर तिलक लगाया. बता दें कि सूर्या टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बन गए हैं. उनसे पहले 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की थी.

फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने बुमराह

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और 4 विकेट चटकाए. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें फाइनल का 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड चैंपियन बन भावुक हुए कप्तान सूर्या, नम आंखों से अहमदाबाद पिच की मिट्टी को माथे पर लगाया, VIDEO वायरल