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Hindi Newsक्रिकेटमुंबई इंडियंस के साथ रवाना हुए हार्दिक... क्या अगले मैच से पहले हो पाएंगे फिट या सूर्या होंगे कप्तान?

मुंबई इंडियंस के साथ रवाना हुए हार्दिक... क्या अगले मैच से पहले हो पाएंगे फिट या सूर्या होंगे कप्तान?

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या इन दिनों इंजरी से जूझ रहे हैं. इंजरी के चलते वह पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खेल पाए. उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान रहे. हालांकि अब हार्दिक को लेकर पॉजीटिव अपडेट आ रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 05, 2026, 02:31 PM IST
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Hardik Pandya (X)
Hardik Pandya (X)

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या इन दिनों इंजरी से जूझ रहे हैं. इंजरी के चलते वह पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खेल पाए. उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान रहे. हालांकि अब हार्दिक को लेकर पॉजीटिव अपडेट आ रहा है. मंगलवार को गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पांच बार की चैंपियन टीम के अगले मैच के लिए वापसी करने को तैयार हैं. 

दिल्ली से रवाना हुए हार्दिक

पांड्या दिल्ली में दोपहर के मैच के ठीक बाद बाकी टीम के साथ रवाना हो गए थे. पिछले कुछ दिनों तक खेल से दूर रहने के बाद अब वह फिर से ट्रेनिंग शुरू करेंगे. स्टैंड-इन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय बताया कि पांड्या की तबीयत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा था, 'उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए वह आज के मैच के लिए फिट नहीं थे. आज मैं उनकी जगह कप्तानी कर रहा हूं.'

ट्रेनिंग में भी नहीं थे हार्दिक

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक की स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं थी जितनी टॉस के बाद लग रही थी. उन्हें आराम देने का फैसला सिर्फ एहतियात के तौर पर लिया गया था, क्योंकि टूर्नामेंट अभी शुरुआती दौर में है. टीम को मैच के ठीक बाद दिल्ली से रवाना होना था और MI मैनेजमेंट अपने मुख्य ऑलराउंडर के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था. पांड्या दिल्ली गए थे, लेकिन बीमारी की वजह से मैच से पहले टीम के दो ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं ले पाए.

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मुंबई को दूसरे मैच में मिली हार

मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल में जोरदार शुरुआत की थी. टीम ने पहले मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में दिल्ली की टीम ने बुरी तरह से रौंद डाला. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से समीर रिजवी ने जोरदार अर्धशतक से मुंबई की धज्जियां उड़ा दी थीं, लेकिन अब देखना होगा कि अगले मैच में टीम वापसी करने में कामयाब हो पाती है या नहीं. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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