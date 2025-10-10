स्कूल ड्रॉपआउट होने के बावजूद भी छापते हैं करोड़ों, जानें कितना पढ़े लिखे हैं फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले पांड्या

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या किसी पहचान के मोहताज नहीं है. अपनी खूंखार गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग के साथ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए वह पूरे क्रिकेट जगत में जाने जाते हैं. वह मैच को हार के मुंह से निकाल कर जीताने की क्षमता रखते हैं. बीते कुछ सालों में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने क्रिकेट जगत में अलग पहचान हासिल की. इन सब चीजों के अलावा उनके जीवन में कई ऐसी चीजें रही हैं. जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं और न ही उन चीजों कोई बात करता है. उन ही में से एक है हार्दिक की अकैडमिक्स की जानकारी. आप हार्दिक के फैन तो होंगे, लेकिन शायद आपको भी नहीं पता होगा कि इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले पांड्या कितना पढ़े लिखे हैं. चलिए आपको डिटेल में इस चीज की जानकारी देते हैं.

हार्दिक की पढ़ाई

बता दें कि हार्दिक केवल 8वीं पास हैं, 9वीं क्लास की पढ़ाई के दौरान उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी. हालांकि, हार्दिक ने यहां से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. बल्कि उन्होंने जी जान लगाकर अपना जीवन क्रिकेट को समर्पित किया. उनका यह डीसीजन बहुत ही कम उम्र लिया गया और उन्होंने खुद को साबित भी कर के दिखाया क्रिकेट जगत में जमकर नाम कमाया और उनकी गिनती दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडरों में होने लगी.

ऐसा रहा बचपन

साल 1993 में गुजरात के सूरत में जन्में हार्दिक अपने परिवार के साथ बेहद कम उम्र में वडोदरा आ गए. उनके पिता हिमांशु पांड्या एक बिजनेस चलाते थे, जो कि आगे चलकर बंद हो गया. उसके बाद उनके परिवार पर आर्थिक तंगी आ गई. जिसके बाद हार्दिक के परिवार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज है, जिसे हार्दिक और कुणाल दोनों ने ही नहीं छोड़ा और जमकर मेहनत की. फिर आगे चलकर दोनों ही भारतीय टीम के लिए खेले और हार्दिक तो एक बहुत बड़े क्रिकेटर के रूप में उभर कर आए.

फिर जो हुआ...

हार्दिक ने साल 2013 में वडोदरा के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में डेब्यू किया. उसके बाद सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी हिटिंग पावर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा. फिर उन्हें मुंबई इंडियंस ने पहली बार खरीदा. उसके बाद वहां भी शानदार प्रदर्शन कर पांड्या ने साल 2016 में जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया.

