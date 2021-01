Hardik Pandya Father Death: दिल का दौड़ा पड़ने से हार्दिक पांड्या के पिता का निधन, Krunal Pandya ने छोड़ा टूर्नामेंट

नई दिल्ली: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (#HardikPandya) और क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) ने अपने पिता को खो दिया है. शनिवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है.

सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में बरोदा की ओर से खेल रहे क्रुणाल पांड्या बायो बबल छोड़कर अपने घर वापस लौट गए हैं. बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ शिशिर हट्टंगडी ने बताया, 'क्रुणाल पंड्या ने टीम का बायो बबल छोड़ दिया है. यह उनके और उनके परिवार के लिए बड़े दुख का समय है. बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन हार्दिक पंड्या और क्रुणाल पंड्या के पिता के निधन पर शोक में है.'

कृणाल ने उत्तराखंड के खिलाफ पहले मैच में 76 रन बनाये और तीन मैचों में चार विकेट भी ले चुके हैं.

IND VS AUS: T Natarajan का धमाकेदार प्रदर्शन,ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हासिल किए बड़े मुकाम

विराट कोहली ने हार्दिक और क्रुणाल के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'हार्दिक और क्रुणाल के पिता के निधन की खबर सुनकर दिल टूट गया है. मैंने कई बार उनसे बात की है, वो बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. तुम दोनों मजबूत रहो'#HardikPandya

#KrunalPandya.

Heartbroken to hear about the demise of Hardik and Krunal's dad. Spoke to him a couple of times, looked a joyful and full of life person. May his soul rest in peace. Stay strong you two. @hardikpandya7 @krunalpandya24

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने ट्वीट किया, ‘पहली बार अंकल से मोतीबाग में मुलाकात हुई थी. वह हमेशा चाहते थे कि उनके बेटे अच्छा क्रिकेट खेलें. आपको और आपके परिवार को मेरी संवेदना. ईश्वर इस संकट के समय से निकलने की शक्ति दे’.

Remember meeting uncle for the first time at motibagh. He was so keen for his sons to play good cricket. My condolences to You and family. May god give you strength to pass through this difficult time @krunalpandya24 @hardikpandya7

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 16, 2021