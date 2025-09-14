मैच की पहली ही गेंद पर विकेट... वर्ल्ड क्रिकेट में गूंजा हार्दिक पांड्या का नाम, पाकिस्तान के खिलाफ रच दिया इतिहास
मैच की पहली ही गेंद पर विकेट... वर्ल्ड क्रिकेट में गूंजा हार्दिक पांड्या का नाम, पाकिस्तान के खिलाफ रच दिया इतिहास

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 में पहले गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई. हार्दिक ने मैच की पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया और इसके साथ ही इतिहास रच दिया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 14, 2025, 09:50 PM IST
मैच की पहली ही गेंद पर विकेट... वर्ल्ड क्रिकेट में गूंजा हार्दिक पांड्या का नाम, पाकिस्तान के खिलाफ रच दिया इतिहास

भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी. पहले बॉलिंग करने उतरी टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई. हार्दिक ने पहले ओवर में पाकिस्तान को झटका दिया, जबकि दूसरा ओवर लेकर आए बुमराह ने दूसरी गेंद पर विकेट चटकाकर पाक का दूसरा विकेट गिरा दिया. हार्दिक ने पहला विकेट लेते ही इतिहास रच दिया.

पहली ही गेंद पर विकेट... हार्दिक ने रचा इतिहास

दरअसल, हार्दिक ने मुकाबले की पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया. सूर्यकुमार यादव ने पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी हार्दिक को सौंपी. हार्दिक ने शुरुआत वाइड के साथ की. हालांकि, इसकी अगली गेंद यानी मैच की पहली वैध गेंद पर उन्होंने सैम अयूब का विकेट चटका दिया, जो खाता भी नहीं खोल पाए. अयूब ने शॉट खेला जो सीधा बुमराह के हाथों में गया. इस विकेट के साथ ही हार्दिक टी20 इंटरनेशनल मैच की पहली वैध गेंद पर विकेट चटकाने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार किसी भारतीय ने किया ऐसा

हार्दिक से पहले यह करिश्मा मौजूदा टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 2024 में किया था. अर्शदीप सिंह ने यूएसए के बल्लेबाज शयन जहांगीर को मैच की पहली ही गेंद पर चलता कर इतिहास रच दिया था. वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे. हार्दिक ने अब इस कारनामे को दोहराया और वह पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. इसके अलावा टी20 एशिया कप में भी हार्दिक मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले भारतीय हैं.

ये भी पढ़ें: हार्दिक पांड्या की धार...पाकिस्तान के बड़बोले क्रिकेटर ने टेके घुटने, 'डबल डक' से मुंह छिपाने को मजबूर

टी20 इंटरनेशनल मैच की पहली वैध गेंद पर विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

अर्शदीप सिंह vs अमेरिका, न्यूयॉर्क 2024 (शयन जहांगीर)
हार्दिक पांड्या vs पाकिस्तान, दुबई 2025 (सैम अयूब)

पाकिस्तान को 127 रन पर रोका

कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पाकिस्तान को 127/9 रन पर ही रोक दिया. कुलदीप यादव ने तीन विकेट चटकाए, जबकि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने दो-दो विकेट लिए. हार्दिक पांड्या और वरुण च्रकवर्ती को एक-एक सफलता मिली. पाकिस्तान के लिए ओपनर साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन बनाए. वहीं, शाहीन अफरीदी ने 16 गेंदों में 33 रन की नाबाद पारी खेली. इसके अलावा टीम का कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया.

;