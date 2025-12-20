Advertisement
trendingNow13047293
Hindi Newsक्रिकेट2000+ रन और 100+ विकेट, टी20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, ऐसा करिश्मा करने वाले बने भारत के पहले क्रिकेटर

2000+ रन और 100+ विकेट, टी20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, ऐसा करिश्मा करने वाले बने भारत के पहले क्रिकेटर

टीम इंडिया ने शुक्रवार को अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया. भारतीय टीम ने इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए पांच मैचों की यह सीरीज 3-1 से अपने नाम की. भारत के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 20, 2025, 09:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2000+ रन और 100+ विकेट, टी20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास, ऐसा करिश्मा करने वाले बने भारत के पहले क्रिकेटर

टीम इंडिया ने शुक्रवार को अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 इंटरनेशनल मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया. भारतीय टीम ने इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए पांच मैचों की यह सीरीज 3-1 से अपने नाम की. भारत के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. हार्दिक पांड्या ने पहले बल्ले से अपना कमाल दिखाते हुए 25 गेंद पर 63 रन ठोक दिए. हार्दिक पांड्या ने 252 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5 चौके और 5 छक्के उड़ाए. हार्दिक पांड्या ने इसके बाद गेंदबाजी करते हुए डेवाल्ड ब्रेविस का एक अहम विकेट निकाला.

टी20 इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या ने रचा इतिहास

हार्दिक पांड्या ने इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा प्रचंड रिकॉर्ड बना दिया है, जहां अभी तक भारत का कोई भी क्रिकेटर नहीं पहुंच पाया है. हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000+ रन बनाने के अलावा और 100+ विकेट हासिल करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. 32 साल के हार्दिक पांड्या ने 124 टी20 मैचों की 97 पारियों में 7 अर्धशतक लगाते हुए 2002 रन बना लिए हैं और 101 विकेट लिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन दिग्गजों की कर ली बराबरी

हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के तीसरे गेंदबाज हैं. हार्दिक पांड्या 2000+ T20I रन और 100+ T20I विकेट का आंकड़ा छूते ही बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के मौजूदा टी20 कप्तान सिकंदर रजा के एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं.

हार्दिक के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका

शाकिब अल हसन ने 129 टी20 में 13 अर्धशतक की मदद से 2,551 रन बनाने के साथ ही 149 विकेट लिए हैं. मोहम्मद नबी ने 145 टी20 में 7 अर्धशतक की मदद से 2,417 रन बनाने के साथ ही 104 विकेट लिए हैं. वहीं, सिकंदर रजा ने 127 टी20 में 1 शतक और 16 अर्धशतक की मदद से 2,883 रन बनाने के अलावा 102 विकेट लिए हैं. भविष्य में हार्दिक पांड्या के पास इन तीनों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सफलतम टी20 ऑलराउंडर बनने का मौका है. हार्दिक पांड्या भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार