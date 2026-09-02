हार्दिक की वापसी पर लगा 'ग्रहण', खिलाड़ियों की फिटनेस और रिहैब पर फिर उठे गंभीर सवाल, कहां हो रही चूक?

हार्दिक पांड्या के साथ हुई इस नई दिक्कत की वजह से BCCI के CoE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं. स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा समय से बेंगलुरु में है और पूरी तरह फिट होने के लिए उसने अपना बेस भी इसी शहर में शिफ्ट कर लिया था. BCCI के CoE की स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल टीमों और सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी के बीच बातचीत को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं. श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बुमराह का बाहर रहना चिंता का नया कारण बन गया था.