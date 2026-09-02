हार्दिक की वापसी पर लगा 'ग्रहण', खिलाड़ियों की फिटनेस और रिहैब पर फिर उठे गंभीर सवाल, कहां हो रही चूक?

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा. मंगलवार (1 सितंबर) को बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया, जिसमें हार्दिक का नाम शामिल नहीं है. संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है. हालांकि, बुमराह के खेलने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. पूरी तरह फिट होने के बाद ही वो इस सीरीज में उपलब्ध होंगे.
हार्दिक पांड्या की फिटनेस ने बेंगलुरु में स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर एक बार फिर (CoE) पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वो लंबे समय से चोटिल हैं. हार्दिक ने भारत के लिए आखिरी मैच 8 मार्च, 2026 को खेला था. चोटिल होने के बाद से वो लगातार CoE में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद भी वो पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं.
हार्दिक पांड्या ने आखिरी बार इस साल T20 वर्ल्ड कप फ़ाइनल में भारत के लिए खेला था और मैदान पर वे आखिरी बार 24 मई को IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते दिखे थे. उन्हें शुरू में अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज़ के लिए चुना गया था, लेकिन पैर में खिंचाव के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा. इस चोट की वजह से वे आयरलैंड और इंग्लैंड में भारत के अगले व्हाइट-बॉल मैचों में भी नहीं खेल पाए, जहाँ टीम ने कुल 8 T20I और तीन वनडे मैच खेले थे.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम की घोषणा से पहले हार्दिक को पैर में हल्की चोट लगी थी. भारत के इस ऑलराउंडर ने पूरी तरह से फिटनेस हासिल कर ली थी और बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जोरदार ट्रेनिंग कर रहे थे. हालांकि, ताजा चोट की वजह से उन्हें अपनी बॉलिंग रोकनी पड़ी. यहां तक कि टीम की घोषणा के लिए BCCI की प्रेस रिलीज में भी हार्दिक का कोई जिक्र नहीं था और उनकी वापसी के लिए कोई समय-सीमा भी नहीं बताई गई.
हार्दिक पांड्या के साथ हुई इस नई दिक्कत की वजह से BCCI के CoE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) पर एक बार फिर सवाल उठाए जा रहे हैं. स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा समय से बेंगलुरु में है और पूरी तरह फिट होने के लिए उसने अपना बेस भी इसी शहर में शिफ्ट कर लिया था. BCCI के CoE की स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल टीमों और सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी के बीच बातचीत को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं. श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बुमराह का बाहर रहना चिंता का नया कारण बन गया था.
खबरों के मुताबिक, सेलेक्टर्स को लग रहा था कि बुमराह 15 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज के लिए फिट और उपलब्ध रहेंगे. हालांकि, बाद में उन्हें बताया गया कि तेज गेंदबाज की चोट शुरू में सोची गई चोट से ज्यादा गंभीर थी, जिसकी वजह से उन्हें इस सीरीज से बाहर होना पड़ा.
अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनकी फिटनेस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. बुमराह, नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के आगे स्टार मार्क लगा है जो दर्शाता है कि इन तीनों का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि संदेश के बावजूद तीनों को चुना क्यों गया है और दूसरा सवाल ये कि बुमराह की चोट कितनी गंभीर है.
नितिन पटेल के पद छोड़ने के बाद से BCCI में स्पोर्ट्स साइंस के लिए कोई स्थायी प्रमुख नहीं है. हाल ही में खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर विभाग के कामकाज ने इसके लीडरशिप स्ट्रक्चर पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.
किसी स्थायी उत्तराधिकारी के न होने के कारण, अंतरिम स्पोर्ट्स साइंस प्रमुख धनंजय कौशिक अभी बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विभाग का कामकाज संभाल रहे हैं. कौशिक के पास इस भूमिका के लिए काफी अनुभव है, लेकिन घायल खिलाड़ियों के लिए तय किए जा रहे रिहैबिलिटेशन (ठीक होने की प्रक्रिया) के समय और क्या सभी मामलों में 'रिटर्न टू प्ले' (खेल में वापसी) के तय नियमों का एक जैसा पालन किया जा रहा है, इसे लेकर चिंताएं सामने आई हैं.
अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (C), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (VC), शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*
नोट: * का मतलब है कि इन खिलाड़ियों का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा