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हार्दिक की वापसी पर लगा 'ग्रहण', खिलाड़ियों की फिटनेस और रिहैब पर फिर उठे गंभीर सवाल, कहां हो रही चूक?

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, लेकिन स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम गायब है. लंबे समय से बेंगलुरु में स्थित CoE में फिटनेस रिहैब के प्रोसेस से गुजर रहे हार्दिक को ट्रेनिंग के दौरान पैर में चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी वापसी में देरी होगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 02, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:11 AM IST
हार्दिक की वापसी पर लगा 'ग्रहण', खिलाड़ियों की फिटनेस और रिहैब पर फिर उठे गंभीर सवाल, कहां हो रही चूक?
Image Credit: हार्दिक की वापसी में देरी, सवालों के घेरे में CoE (hardik pandya/instagram)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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