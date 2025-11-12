Advertisement
trendingNow12999590
Hindi Newsक्रिकेट

हार्दिक पांड्या इज बैक... कब और कहां करेंगे वापसी, अफ्रीका के खिलाफ ODI से पहले टी20 में जमाएंगे रंग

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हो गए हैं और कमबैक के लिए तैयार हैं. एशिया कप में इंजर्ड होने के बाद हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया टूर मिस किया, लेकिन अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं. अब सवाल है कि हार्दिक पांड्या कब और कहां कमबैक करेंगे.

 

 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardik Pandya
Hardik Pandya

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हो गए हैं और कमबैक के लिए तैयार हैं. एशिया कप में इंजर्ड होने के बाद हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया टूर मिस किया, लेकिन अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं. अब सवाल है कि हार्दिक पांड्या कब और कहां कमबैक करेंगे. फिलहाल हार्दिक पांड्या बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं.

वनडे सीरीज के लिए तैयार

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है. इसके बाद भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी. लेकिन इसके लिए अभी स्क्वाड का चयन नहीं हुआ है. यदि हार्दिक पूरी तरह फिट रहे तो वनडे सीरीज में नजर आ सकते हैं. लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस सीरीज से पहले वह सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी एक्शन में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार पंड्या के टीम के दूसरे मैच तक मैदान पर वापस की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

एशिया कप में हुए थे चोटिल

हार्दिक पंड्या पिछले कुछ सप्ताह से बेंगलुरु में कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं. एशिया कप 2025 में हार्दिक श्रीलंका के खिलाफ मैच में इंजर्ड हुए थे. उन्हें बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी लेकिन अब फिट होने के बाद टीम में वापसी के लिए बेताब हैं. एशिया कप में हार्दिक ने गेंद और बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था. उन्होंने 16 की निराशाजनक औसत से 48 रन बनाए और छह मैचों में 8.57 की इकॉनमी से सिर्फ़ चार विकेट लिए.

ये भी पढे़ं.. नकवी की कट गई नाक... इस्लामाबाद धमाके से श्रीलंका दौरा होगा रद्द? PAK सिक्योरिटी से प्लेयर्स का उठा भरोसा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी

हार्दिक पांड्या की तैयारी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हिसाब से होगी. हालांकि वह ऑस्ट्रेलिया में वनडे और टी20 सीरीज से बाहर रहे. भारत ने टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से मात दी थी. हालांकि, वनडे में हार्दिक की कमी खली और भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा था. अब टीम इंडिया 30 नवंबर, 3 दिसंबर और 6 दिसंबर को रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैच खेलेगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?