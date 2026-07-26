बेहद खूबसूरत हैं हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया पर माहिका शर्मा के लाखों दीवाने, मॉडलिंग में यूं बनाया करियर

स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. साल 2024 में पत्नी नताशा स्टेनकोविक से तलाक होने और गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया से भी ब्रेकअप होने के बाद हार्दिक पांड्या की जिंदगी में माहिका शर्मा ने एंट्री मारी. हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अभी, माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्टर के तौर पर काम करती हैं. माहिका शर्मा और हार्दिक पांड्या दोनों को पहली बार अक्टूबर 2025 में मुंबई एयरपोर्ट पर छुट्टियों पर जाने से पहले एक साथ देखा गया था.
हार्दिक पांड्या ने साल 2020 में डांसर और एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी, लेकिन जुलाई 2024 में दोनों अलग हो गए. मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग और एक्टिंग का रुख किया. हालांकि, उनकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को डेट करने के कारण हुआ.
माहिका शर्मा का जन्म 26 जुलाई, 1994 को हरियाणा में हुआ. हालांकि, उनकी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्थित नेवी चिल्ड्रन स्कूल में हुई. इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में पूरी की. माहिका शर्मा ने ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद कई जगह इंटरशिप भी की. हालांकि, इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने अपने करियर का आगाज एक फ्रीलांसर के तौर पर की.
माहिका शर्मा इसके बाद रैपर रागा की एक म्यूजिक वीडियो में नजर आईं और फिर कुछ फिल्मों में उन्होंने छोटी भूमिकाएं भी निभाईं. वह तनिष्क, वीवो जैसे बड़े ब्रांड्स की ओर से विज्ञापनों में भी दिखाई दीं. एक्टिंग के साथ-साथ माहिका ने कई मशहूर फैशन डिजाइनर के लिए रैंप वॉक किया, जिसमें तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार और अमित अग्रवाल जैसे बड़े नाम भी शामिल रहे.
साल 2024 में माहिका शर्मा को इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर अवॉर्ड भी मिला. वहीं, माहिका एले मैग्जीन मॉडल ऑफ द सीजन भी रह चुकी हैं. माहिका शर्मा योगा टीचर भी हैं. हालांकि, माहिका सबसे ज्यादा चर्चा में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या से जुड़ने के बाद आईं. माहिका द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में हार्दिक की एक झलक नजर आई और उनका जर्सी नंबर 23 भी लिखा हुआ नजर आया.
हालांकि, अपने 32वें जन्मदिन से पहले ही हार्दिक ने माहिका के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने रिलेशन को ऑफिशियल कर दिया. इसके बाद माहिका को मैदान पर हार्दिक के साथ कई बार देखा गया. माहिका की कुछ तस्वीरों को खींचने के अंदाज को लेकर हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर स्टोरी शेयर करते हुए नाराजगी जाहिर की थी.