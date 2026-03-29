हार्दिक पांड्या ने अब सूर्या के साथ किया रोहित शर्मा वाला ट्रीटमेंट, प्लेइंग XI से गायब, जानें पूरा माजरा

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मैच में एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन में टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम नहीं देखकर फैंस हैरान हो गए. सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है कि कप्तान हार्दिक ने सूर्या के साथ वही रवैया अपनाया है, जैसा पिछली बार रोहित शर्मा के साथ किया था. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

सबसे पहले तो ये बता दें कि आखिर रोहित शर्मा के साथ पिछले सीजन में हुआ क्या था? दरअसल, हिटमैन आईपीएल 2025 के ज्यादातर मैचों में बल्लेबाजी करने तो आ रहे थे, लेकिन फील्डिंग के दौरान वो बेंच पर बैठे हुए थे. कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम मैनेजमेंट रोहित का इस्तेमाल लगातार बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर कर रहे थे.

सूर्या के साथ भी रोहित वाला ट्रीटमेंट

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दिलचस्प बात ये है कि तब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान थे और हाल ही में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप पर कब्जा जमाया. हालांकि, इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन्हें फील्डिंग में इस्तेमाल करने का फैसला नहीं कर फैंस को हैरान कर दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में सूर्या स्टार्टिंग प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब मुंबई इंडियंस टारगेट का पीछा करेगी तो वो इम्पैक्ट खिलाड़ी बनकर बल्लेबाजी करने आएंगे.

MI vs KKR: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी

इम्पैक्ट खिलाड़ियों की लिस्ट

मुंबई इंडियंस: सूर्यकुमार यादव, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार

कोलकाता नाइट राइडर्स: मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, तेजस्वी दहिया

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