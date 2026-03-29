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Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक पांड्या ने अब सूर्या के साथ किया रोहित शर्मा वाला ट्रीटमेंट, प्लेइंग XI से गायब, जानें पूरा माजरा

हार्दिक पांड्या ने अब सूर्या के साथ किया रोहित शर्मा वाला ट्रीटमेंट, प्लेइंग XI से गायब, जानें पूरा माजरा

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मैच में टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान सूर्यकुमार यादव को प्लेइंग इलेवन में नहीं देखकर फैंस हैरान हैं. मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 29, 2026, 08:09 PM IST
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हार्दिक ने अब सूर्या के साथ किया रोहित वाला ट्रीटमेंट (PHOTO- IPL/BCCI)
हार्दिक ने अब सूर्या के साथ किया रोहित वाला ट्रीटमेंट (PHOTO- IPL/BCCI)

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है. वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे मैच में एमआई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है. मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन में टी20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम नहीं देखकर फैंस हैरान हो गए. सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है कि कप्तान हार्दिक ने सूर्या के साथ वही रवैया अपनाया है, जैसा पिछली बार रोहित शर्मा के साथ किया था. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

सबसे पहले तो ये बता दें कि आखिर रोहित शर्मा के साथ पिछले सीजन में हुआ क्या था? दरअसल, हिटमैन आईपीएल 2025 के ज्यादातर मैचों में बल्लेबाजी करने तो आ रहे थे, लेकिन फील्डिंग के दौरान वो बेंच पर बैठे हुए थे. कप्तान हार्दिक पांड्या और टीम मैनेजमेंट रोहित का इस्तेमाल लगातार बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर कर रहे थे.

सूर्या के साथ भी रोहित वाला ट्रीटमेंट

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दिलचस्प बात ये है कि तब रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान थे और हाल ही में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप पर कब्जा जमाया. हालांकि, इसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन्हें फील्डिंग में इस्तेमाल करने का फैसला नहीं कर फैंस को हैरान कर दिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में सूर्या स्टार्टिंग प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब मुंबई इंडियंस टारगेट का पीछा करेगी तो वो इम्पैक्ट खिलाड़ी बनकर बल्लेबाजी करने आएंगे.

MI vs KKR: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, मयंक मारकंडे, एएम गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह

कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग XI: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी

इम्पैक्ट खिलाड़ियों की लिस्ट

मुंबई इंडियंस: सूर्यकुमार यादव, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार

कोलकाता नाइट राइडर्स: मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, कार्तिक त्यागी, सौरभ दुबे, तेजस्वी दहिया

(ये भी पढ़ें: धोनी से भी बड़ा झटका! IPL 2026 में आगाज से पहले ही फंस गई CSK, सबसे खतरनाक बल्लेबाज हुआ बाहर)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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