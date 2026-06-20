Hardik Pandya Ruled Out England ODIs: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर एक साथ सामने आ रही है. अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की बेहद अहम वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बुरी खबर ये है कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) क्वाड्रिसेप्स इंजरी (जांघ की मांसपेशी में चोट) के कारण इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. वहीं अच्छी खबर ये है कि विराट कोहली तेजी से रिकवरी कर रहे हैं और वो सीरीज में वापसी कर सकते हैं.
ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि इंग्लैंड के खिलाफ भले ही विराट तेजी से रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम में एंट्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. कोहली को 'सब्जेक्ट टू फिटनेस' (फिटनेस साबित करने की शर्त) के आधार पर टीम में चुना जा सकता है, जिसके लिए 22 जून को बेंगलुरु में उनका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है.
32 साल के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से चोटों से परेशान रहे हैं. 'टाइम्स ऑफ इंडिया' (TOI) की रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक 2 जून से ही बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (CoE) में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान वह क्वाड्रिसेप्स इंजरी का शिकार हो गए.
बीसीसीआई के एक वरिष्ठ सूत्र ने इस पर बड़ा अपडेट देते हुए बताया, 'हार्दिक अभी तक वनडे फॉर्मेट के लिहाज से जरूरी गेंदबाजी वॉल्यूम और कंडीशनिंग हासिल नहीं कर पाए हैं. उन्हें वनडे क्रिकेट के अनुकूल पूरी फिटनेस हासिल करने में अभी और समय लगेगा.'
हार्दिक पांड्या अगले साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की प्लानिंग का अहम हिस्सा हैं. इसी वजह से सिलेक्टर्स कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते. हार्दिक को टी20 सीरीज से पहले ही आराम दिया गया था. वो आखिरी दफा मार्च 2025 में दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद वनडे फॉर्मेट में नजर नहीं आए हैं. अब फैंस को उन्हें वनडे में देखने के लिए लंबा इंतजार करना होगा.
आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए नाबाद 75 रनों की जांबाज पारी खेलकर टीम को लगातार दूसरा खिताब जिताने वाले विराट कोहली वहां हैमस्ट्रिंग चोट का शिकार हो गए थे. इस चोट की वजह से वह अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा घरेलू वनडे सीरीज भी नहीं खेल पाए, जहां उनकी जगह यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया था.
कोहली की फिटनेस पर बीसीसीआई सूत्र ने सकारात्मक लेकिन सतर्क रहने वाला अपडेट देते हुए बताया कि कोहली की चोट में तेजी से सुधार हो रहा है. लंदन में CoE (सेंटर ऑफ एक्सिलेंस) की टीम ने उनकी जांच की थी और उन्हें शुरुआती रिहैब का प्रोग्राम सौंपा था.
अब विराट कोहली 22 जून को बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में रिपोर्ट करेंगे, जहां उनका दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा और फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद ही वह इंग्लैंड के लिए उड़ान भर सकेंगे. कोहली लगातार मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन और बीसीसीआई के कंसल्टेंट डॉ. दिनशॉ पारदीवाला से टेली-कंसल्टेशन के जरिए सलाह ले रहे हैं.
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के मुताबिक, इंग्लैंड दौरे पर 14 से 19 जुलाई के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान अगले 3 से 4 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा.
पहला वनडे: 14 जुलाई - बर्मिंघम (Birmingham)
दूसरा वनडे: 16 जुलाई - कार्डिफ (Cardiff)
तीसरा वनडे: 19 जुलाई - लॉर्ड्स (Lord's)