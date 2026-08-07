हार्दिक पांड्या के पीछे क्यों मची है होड़? किस आईपीएल टीम को इस सुपरस्टार की सबसे ज्यादा जरूरत? समझें पूरा गणित

Hardik Pandya IPL Trade: ऋषभ पंत के लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स में जाने के बाद अब मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर ट्रेड की चर्चाएं गर्म हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के गलियारों में इस बात की चर्चा है टीम इंडिया का यह स्टार ऑलराउंडर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ बातचीत कर रहा है. इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है. अभी हार्दिक को लेकर कोई सौदा नहीं हुआ है. ऐसे में हम यहां उनके रिकॉर्ड और क्षमता को देखकर यह बता रहे हैं कि वह किस टीम में ज्यादा फिट बैठ सकते हैं.
हार्दिक के ट्रेड की खबरों के बीच मुंबई इंडियंस के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अभी टीम का रिव्यू चल रहा है और फिलहाल किसी ट्रेड पर बात नहीं हुई है. भले ही उन्होंने खबरों का खंडन किया है, लेकिन एक बात तो यह लगभग तय है कि हार्दिक आगामी सीजन में मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं रहने वाले हैं. अगर वह कप्तान नहीं रहते हैं तो अपने करियर में एक और छलांग लगाकर दूसरी टीम की कमान हासिल कर सकते हैं. कई टीमों ने उन्हें कप्तानी का ऑफर दिया है.
चेन्नई सुपरकिंग्स पिछले तीन सीजन से प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है और कोलकाता का भी पिछले दो सालों से यही हाल रहा है. पांच बार की चैंपियन चेन्नई ने अपने मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ 18 साल पुराना रिश्ता भी खत्म कर लिया है और अब टीम मैनेजमेंट बड़े बदलाव की तैयारी में है. दूसरी ओर, 2024 में खिताब जीतने के बाद कोलकाता का प्रदर्शन काफी खराब रहा है.
अजिंक्य रहाणे के हालिया संन्यास के बाद केकेआर को एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जिसके पास अनुभव और नेतृत्व क्षमता हो. विशेषज्ञों का मानना है कि पांड्या कोलकाता के लिए फिट बैठते हैं क्योंकि वह एक बेहतरीन कप्तान होने के साथ-साथ एक आक्रामक ऑलराउंडर भी हैं. वह टीम में वही भूमिका निभा सकते हैं जो 2025 सीजन तक आंद्रे रसेल निभाया करते थे.
आईपीएल 2026 के बाद से हार्दिक पांड्या मैदान से बाहर हैं. पिछले सीजन में वह पीठ की चोट (बैक स्पैस्म) के कारण मुंबई इंडियंस के लिए 14 में से 4 मैच नहीं खेल पाए थे. पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने केवल 206 रन बनाए और 4 विकेट लिए, जबकि उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस 10 टीमों की अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही. फिलहाल वह अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं.
अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि मुंबई इंडियंस हार्दिक को कोलकाता को तभी देगी जब बदले में उन्हें हर्षित राणा और रिंकू सिंह मिलें. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चेन्नई हार्दिक के बदले शिवम दुबे और एक तेज गेंदबाज की पेशकश कर सकती है. अश्विन का मानना है कि मुंबई इंडियंस इस बात का भी ध्यान रखेगी कि इस ट्रेड से कोलकाता या चेन्नई उनसे ज्यादा मजबूत न हो जाएं.
दिल्ली कैपिटल्स के लिए हार्दिक पांड्या एक सही विकल्प नजर नहीं आते. हालांकि दिल्ली ने पिछले सीजन में सात जीत और सात हार के साथ खेल खत्म किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी गेंदबाजी रही है. टीम ने पूरे सीजन में केवल 64 विकेट लिए और 10.04 प्रति ओवर की दर से रन लुटाए, जो हार्दिक को खरीदने की दौड़ में शामिल सभी टीमों में सबसे खराब गेंदबाजी रिकॉर्ड है. 2026 के आंकड़ों के हिसाब से हार्दिक पांड्या इस गेंदबाजी समस्या का समाधान नहीं हैं. दिल्ली के पास पहले से ही अक्षर पटेल, केएल राहुल और अब वापस आ चुके ऋषभ पंत जैसे हाई-प्रोफाइल खिलाड़ी और नेतृत्व के विकल्प मौजूद हैं. ऐसे में वहां हार्दिक का कप्तान बनना मुश्किल है.
राजस्थान रॉयल्स के लिए हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करने की संभावना कम है. चर्चा है कि मुंबई की टीम हार्दिक के बदले यशस्वी जायसवाल की मांग कर सकती है. इस परिस्थिति में राजस्थान रॉयल्स तैयार नहीं होगी. राजस्थान के पास पहले से ही जायसवाल जैसी युवा ताकत, जडेजा जैसा स्थापित भारतीय ऑलराउंडर और रियान पराग के रूप में भविष्य का कप्तानी प्रोजेक्ट मौजूद है. 24 साल के बेहतरीन ओपनर जायसवाल के बदले, खराब सीजन और चोटों से जूझ रहे हार्दिक पांड्या को लेना टीम के लिए घाटे का सौदा हो सकता है.
लखनऊ सुपर जाएंट्स को कप्तान की तलाश है और ऋषभ पंत के जाने के बाद एक बड़े स्टार प्लेयर की जगह भी खाली है. एडेन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन विकल्प के रूप में मौजूद हैं, लेकिन विदेशी खिलाड़ी को कमान सौंपने से पहले टीम काफी सोचेगी. हार्दिक मध्यक्रम की समस्या को सुलझाने के साथ-साथ एक बेहतरीन लीडर की कमी को भी पूरी कर सकते हैं. अब देखना है कि वह केएल राहुल और ऋषभ पंत के जाने के बाद इस फ्रेंचाइजी को चुनते हैं या नहीं.