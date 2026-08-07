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हार्दिक पांड्या के पीछे क्यों मची है होड़? किस आईपीएल टीम को इस सुपरस्टार की सबसे ज्यादा जरूरत? समझें पूरा गणित

Hardik Pandya IPL Trade: आईपीएल 2027 से पहले हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस छोड़ने की चर्चा तेज है. कोलकाता नाइटराइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 07, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:32 PM IST
हार्दिक पांड्या के पीछे क्यों मची है होड़? किस आईपीएल टीम को इस सुपरस्टार की सबसे ज्यादा जरूरत? समझें पूरा गणित
Image Credit: हार्दिक पांड्या.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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