पाकिस्तान के खिलाफ 'शतक' लगाएंगे हार्दिक! भारतीय क्रिकेट में सिर्फ एक ही खिलाड़ी कर पाया ये करिश्मा

भारत और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के पास एक अनोखा शतक पूरा करने का गोल्डन चांस है. हार्दिक इस शतक को पूरा करने से सिर्फ दो कदम दूर हैं. अब तक सिर्फ एक ही भारतीय क्रिकेटर ने इस अनोखे शतक को पूरा करने में कामयाबी हासिल की है.

इस शतक से दो कदम दूर हार्दिक

दरअसल, हार्दिक पांड्या एशिया कप के इस सीजन में 4 विकेट हासिल कर चुके हैं. इसी के साथ उन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपने विकेटों की संख्या 98 तक पहुंचा दी. हार्दिक पांड्या साल 2016 से अब तक भारत की ओर से 120 टी20 मुकाबले खेलते हुए 26.58 की औसत के साथ 98 विकेट हासिल कर चुके हैं. इस दौरान पांड्या ने 3 बार पारी में 4 या इससे अधिक विकेट हासिल किए. अगर पांड्या पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मैच में 2 विकेट निकाल लेते हैं, तो वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे.

सिर्फ एक भारतीय कर पाया कमाल

फिलहाल, टी20 क्रिकेट में 'विकेटों के शतक' का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही भारतीय खिलाड़ी के नाम है. अर्शदीप सिंह ने साल 2022 से अब तक 65 मुकाबलों में 18.76 की औसत के साथ 101 विकेट अपने नाम किए हैं. वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक टी20 विकेट झटकने वाले गेंदबाजों की बात करें, तो राशिद खान इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद हैं, जिन्होंने 103 मुकाबलों में 13.93 की औसत के साथ 173 विकेट चटकाए.

पहली बार फाइनल में IND vs PAK

भारतीय टीम एशिया कप 2025 में लगातार 6 मुकाबले जीतकर फाइनल खेलने उतरेगी. वहीं, पाकिस्तानी टीम ने अब तक जिन 2 मुकाबलों को गंवाया, वो दोनों ही मैच भारत के खिलाफ खेले गए थे. 14 सितंबर को टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से रौंदा था, जिसके बाद 21 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान के विरुद्ध 6 विकेट से जीत दर्ज की. अब दोनों देश 28 सितंबर को इसी मैदान पर फाइनल मैच में आमने-सामने होंगे. फैंस का मानना है कि फाइनल में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा. भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप में पहली बार फाइनल खेला जा रहा है.