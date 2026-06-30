करियर बचाने के लिए हार्दिक पांडया ने लिया सबसे बड़ा फैसला, मुंबई को कहा बाय-बाय, बेंगलुरु में बसाया आशियाना

बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को जानकारी देते हुए कहा कि हार्दिक हमेशा के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं. उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में COE के पास एक घर किराए पर लिया है. वह अपने करियर के बाकी समय के लिए COE को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे. हार्दिक मुंबई से बाहर जाना चाहते थे क्योंकि ट्रेनिंग के लिए रोज़ाना अपने लोअर परेल वाले घर से आना-जाना मुश्किल हो गया था. एक सेंट्रली-कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर होने के नाते, उन्हें COE में चोट के इलाज से लेकर स्किल्स की ट्रेनिंग तक, हर तरह की सुविधा मिलती है.