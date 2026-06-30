करियर बचाने के लिए हार्दिक पांडया ने लिया सबसे बड़ा फैसला, मुंबई को कहा बाय-बाय, बेंगलुरु में बसाया आशियाना

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया ने अपने करियर को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. हार्दिक बेंगलुरु में स्थायी रूप से बस गए हैं और उन्होंने CoE के पास एक प्रॉपर्टी किराए पर ली है. मुंबई छोड़ बेंगलुरु में शिफ्ट करने के पीछे हार्दिक का मकसद BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) को अपने करियर के बाकी समय के लिए अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाना है. ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रमुख मौजूदा क्रिकेटर बन गए हैं.
हार्दिक पांडया का ये कदम अनोखा इसलिए है क्योंकि भारत के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी आम तौर पर चोट से उबरने (रिहैबिलिटेशन), फिटनेस की जांच या नेशनल कैंप के लिए ही 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (COE) जाते हैं. लेकिन हार्दिक ने फिटनेस को बेहतर और अच्छी ट्रेनिंग करने के चलते बेंगलुरु में ही अपना आशियाना बसाने का फैसला किया है.
बता दें कि हार्दिक पांडया मूल रूप से गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दशक का अधिकांश समय मुंबई में बिताया है और मुख्य रूप से अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के घंसोली स्थित प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग करते हैं. स्टार ऑलराउंडर फिलहाल क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे हैं और इसी वजह से इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली लिमीटेड ओवर सीरीज से भी बाहर हैं. उन्होंने पिछले छह महीनों में सीओई में काफी समय बिताया है.
बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई को जानकारी देते हुए कहा कि हार्दिक हमेशा के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं. उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में COE के पास एक घर किराए पर लिया है. वह अपने करियर के बाकी समय के लिए COE को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर होंगे. हार्दिक मुंबई से बाहर जाना चाहते थे क्योंकि ट्रेनिंग के लिए रोज़ाना अपने लोअर परेल वाले घर से आना-जाना मुश्किल हो गया था. एक सेंट्रली-कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर होने के नाते, उन्हें COE में चोट के इलाज से लेकर स्किल्स की ट्रेनिंग तक, हर तरह की सुविधा मिलती है.
आईपीएल 2026 में हार्दिक पांडया बल्ले और गेंद से कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके थे. उन्होंने 10 मैचों में 206 रन बनाए और 4 विकेट ही झटके. उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई. खराब प्रदर्शन के बाद इस बात की भी अटकलें तेज हो गई है कि अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस हार्दिक को टीम से रिलीज कर सकती है.