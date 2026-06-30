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करियर बचाने के लिए हार्दिक पांडया ने लिया सबसे बड़ा फैसला, मुंबई को कहा बाय-बाय, बेंगलुरु में बसाया आशियाना

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया ने अपने करियर को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. हार्दिक बेंगलुरु में स्थायी रूप से बस गए हैं और उन्होंने CoE के पास एक प्रॉपर्टी किराए पर ली है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 30, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:26 PM IST
करियर बचाने के लिए हार्दिक पांडया ने लिया सबसे बड़ा फैसला, मुंबई को कहा बाय-बाय, बेंगलुरु में बसाया आशियाना
Image Credit: Hardik PandyaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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