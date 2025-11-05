हार्दिक-माहिका का गजब रोमांस... कार की सफाई करते-करते हुए रोमांटिक, आग की तरह वायरल हो गया Video

Hardik Pandya Mahieka Sharma: भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने जीवन के एक नए और खुशनुमा दौर में नजर आ रहे हैं. 2024 में नताशा स्टेनकोविक से उनके बहुचर्चित अलगाव के बाद क्रिकेटर को मॉडल और अभिनेत्री माहिका शर्मा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया है. मंगलवार को हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर कुछ कैंडिड तस्वीरें शेयर कीं जो तुरंत ही इंटरनेट पर वायरल हो गई. एक वीडियो ने सबसे ज्यादा ध्यान सबका खींचा. उसमें वह माहिका के साथ एक कार धोते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं और रोमांस कर रहे हैं.

मुश्किल दौर से निकले हार्दिक

तस्वीरों की इस सीरीज में उनकी छुट्टियों के भी पल शामिल थे, जहां हार्दिक अपने बेटे अगस्त्य के साथ समय बिताते हुए शांत और संतुष्ट दिखे. हार्दिक पिछले समय से काफी परेशान रहे हैं. वह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में परेशान रह हैं. एक तरफ वाइफ नताशा से उनका साथ छूट रहा था तो दूसरी ओर मुंबई इंडियंस में आने के बाद उनकी आलोचना हो रही थी. यहां तक कि वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा था. इस शानदार ऑलराउंडर ने टी20 वर्ल्ड कप जीत में अहम योगदान देकर सबका दिल फिर से जीत लिया. इसके अलावा वह पर्सनल लाइफ में भी अब आगे बढ़ चुके हैं.

क्या करती हैं माहिका?

माहिका एक मशहूर मॉडल हैं. उन्होंने मनीष मल्होत्रा और अनीता डोंगरे जैसे शीर्ष डिजाइनरों के साथ काम किया है. वह फिल्मों और ब्रांड प्रमोशन में भी दिखाई दी हैं. हार्दिक के साथ उनका रिश्ता अब काफी मजबूत हो गया है. इस साल की शुरुआत में इस कपल ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था. हार्दिक ने 11 अक्टूबर को अपने जन्मदिन से ठीक पहले इस रिश्ते को आधिकारिक बनाने का फैसला किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को इसके बारे में बताया.

Hardik Pandya having fun with his Girlfriend Mahieka Sharma while washing his Lamborghini car pic.twitter.com/RGAogEZ15d — sonu (@Cricket_live247) November 4, 2025

हार्दिक का टूटा था दिल

हार्दिक और नताशा की कहानी एक फेयरीटेल रोमांस थी. वह 2020 में शुरू हुई और दोनों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शादी कर ली और जल्द ही उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. हालांकि, समय के साथ दोनों के बीच मतभेदों की खबरें सामने आने लगीं और महीनों की अटकलों के बाद उन्होंने जुलाई 2024 में आधिकारिक तौर पर अपने अलगाव की पुष्टि की.

एशिया कप फाइनल से पहले हुए थे चोटिल

हार्दिक बाईं जांघ की चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से चूक गए थे. वह इस कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20I सीरीज से भी बाहर रहे. उनके नवंबर–दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की आगामी सफेद गेंद सीरीज के दौरान एक्शन में लौटने की उम्मीद है.