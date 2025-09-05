खिताब जीत के लिए टोटका, बेज कलर, गले पर टैटू... एशिया कप से पहले हार्दिक का नया लुक वायरल

एशिया कप की शुरुआत में बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है. भारतीय टीम जोरों-शोरों से अपनी तैयारी में लगी है. 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुकी टीम इंडिया 9वीं बार ट्रॉफी जीतकर अपने घर लाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इसी बीच भारत के स्टार ऑलराउंडर और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले हार्दिक पांड्या का नया लुक सामने आया है. बता दें, हार्दिक जब मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे तो उनके बाल काले थे, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर फैंस जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एशिया कप के से पहले पांड्या का लुक

टीम इंडिया अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेलने उतरेगी. इससे पहले पांड्या का ऐसा लुक आना सबको चौंकाने जैसा है. क्रिकेट फैंस इसपर जमकर चर्चा कर रहे हैं. ऐसा कई बार हुआ है जब हार्दिक किसी टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले अपना लुक चेंज करवाए हों. उन्होंने हेयर स्टाइल के साथ-साथ कटिंग पूरी तरह से बालों का रंग बदल लिया है. फोटो शेयर करते समय पांड्या ने उसके नीचे कैप्शन में लिखा 'New ME!...' हार्दिक पांड्या के इस नए लुक पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मैच विनर पांड्या

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया किसी मैच विनर से कम नहीं हैं. उन्होंने भारतीय टीम को कई ऐसे मैचों में जीत दिलाई जहां से हार बिल्कुल तय थी. वे गेंदबाजी और बल्लेबाजी के साथ-साथ सभी तरह से अव्वल हैं. टीम में अनुभवी खिलाड़ी होने के साथ-साथ पांड्या बहुत बड़े पावर हिटर हैं. उनकी बल्लेबाजी के सभी कायल हैं आते ही लंबे-लंबे रॉकेट जैसे छक्के जड़ने की क्षमता रखने वाले हार्दिक पांड्या अगर चल गए तो अकेले दम पर मैच का पासा पलट कर रख देंगे. ऐसे में एशिया कप में उनके ऊपर भारतीय टीम की जीत दारोमदार होगा...

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास में 5 बार हुआ ये अजूबा, बिना एक भी चौका-छक्का लगाए बल्लेबाज ने बना डाले इतने रन

पांड्या का टी20 करियर

साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टी2 करियर की शुरुआत करने वाले हार्दिक पांड्या ने अपने करियर में खेले 114 मैचों की 90 पारियों में 141.67 के दमदार स्ट्राइक रेट से 1812 रन बनाए हैं. पांड्या ने अभी तक अपने करियर में 5 अर्धशतक जड़े हैं. उनका उच्चतम स्कोर 71 रनों का रहा है. पांड्या भारतीय टीम के लिए बहुत बड़े मैच विनर हैं वो अकेले पूरे मैच की काया पलटने का माद्दा रखते हैं.