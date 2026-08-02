हेयरस्टाइल का टाइम ओवर... हार्दिक पांड्या बन गए शिखर धवन, वायरल हो रहा ये लुक

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने फैशन और लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. हार्दिक शुरू से ही अलग-अलग हेयरस्टाइल में नजर आए हैं, लेकिन इस बार उनका लुक सबसे अलग है. इन दिनों वह इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर हैं. पीठ की समस्या और जांघ की इंजरी के चलते हार्दिक इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में नजर नहीं आए. इस बीच सोशल मीडिया पर उनके नए लुक के चर्चे शुरू हो चुके हैं और वीडियो खूब वायरल हो रहा है.