हेयरस्टाइल का टाइम ओवर... हार्दिक पांड्या बन गए शिखर धवन, वायरल हो रहा ये लुक

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने फैशन और लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं. हार्दिक शुरू से ही अलग-अलग हेयरस्टाइल में नजर आए हैं, लेकिन इस बार उनका लुक सबसे अलग है. इन दिनों वह इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर हैं. पीठ की समस्या और जांघ की इंजरी के चलते हार्दिक इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में नजर नहीं आए. इस बीच सोशल मीडिया पर उनके नए लुक के चर्चे शुरू हो चुके हैं और वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
दरअसल, हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर की 'सुप्रभातम् सेवा' में हिस्सा लिया. इसे सुबह की सबसे पवित्र रस्मों में से एक माना जाता है. पारंपरिक सफेद कपड़ों में दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई हैं.
हार्दिक पांड्या वायरल वीडियोज और फोटोज में बिना बालों के नजर आए. अब पांड्या के इस नए लुक ने समर्थकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी, क्योंकि कई भक्त आस्था और आभार के तौर पर मंदिर में अपने बाल दान करते हैं. सभी के जेहन में यही सवाल है कि आखिर हार्दिक ने सिर क्यों मुंडवाया. लेकिन हार्दिक ने इसका खुलासा नहीं किया है.
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IPL 2026 सीजन के बाद पीठ में अकड़न और जांघ की चोट के कारण हार्दिक क्रिकेट से दूर हो गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन और 'रिटर्न-टू-प्ले' प्रोटोकॉल पूरा कर लिया है, अब वह टीम इंडिया में वापसी करने के लिए तैयार हैं. लेकिन भारतीय टीम फिलहाल इस महीने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ अगस्त में होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज में उनकी वापसी की उम्मीद है.