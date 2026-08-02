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हेयरस्टाइल का टाइम ओवर... हार्दिक पांड्या बन गए शिखर धवन, वायरल हो रहा ये लुक

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर इन दिनों इंजरी के चलते टीम इंडिया से बाहर हैं. पीठ की समस्या और जांघ की इंजरी के चलते हार्दिक इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज में नजर नहीं आए. इस बीच उनका एक नया लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:12 PM IST
हेयरस्टाइल का टाइम ओवर... हार्दिक पांड्या बन गए शिखर धवन, वायरल हो रहा ये लुक
Image Credit: Screengrab

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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