Hindi Newsक्रिकेट

क्या अगले महीने वापसी करेंगे पांड्या? ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले हार्दिक की चोट पर बड़ा अपडेट

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खूब चर्चा में रहे थे. आज वह बैंगलोर में स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ऑफिस गए हैं. दरअसल, उन्हें बाएं पैर में लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट आई थी. इस चोट से वह आज भी जूझ रहे हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा की उनकी कब वापसी होगी.

Oct 14, 2025, 06:47 PM IST
Trending Photos

हार्दिक एशिया कप के दौरान श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में चोटिल हो गए थे. इस वजह से वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबला भी नहीं खेल पाए थे. बीसीसीआई ने उन्हें आराम करने को कहा था साथ ही बीसीसीआई की मेडिकल टीम को उनका देखरेख करने को बोला गया था.

जल्द कर सकते हैं वापसी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंड्या मंगलवार 14 अक्टूबर को बेंगलुरु मौजूद बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जांच के लिए गए हैं और पूरी जांच के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज होनी है.  चोट के कारण पांड्या की जगह युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह दी गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार पांड्या को अगर सर्जरी की जरूरत न पड़ी तो अगले महीने टीम में वापसी कर सकते हैं.

रोहित-विराट
भारत और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सभी के नजरें दो खिलाड़ियों पर बनी हुई हैं, वह नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली का है. उनके संन्यास को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है. गौरतलब है कि रोहित और विराट का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्या प्रदर्शन रहता है अगर उनके पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो बेहद ही शानदार रहा है. उन्होंने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न सिर्फ भारत में बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर भी जमकर रन बनाए हैं.

टीम इंडिया का वनडे स्क्वाड
 शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ये भी पढ़ें: 'ज्यादा से ज्यादा मौका...',भारत से हार के बाद करेबियाई कप्तान ने काटा बवाल, जानें पूरा मामला

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Hardik Pandya

