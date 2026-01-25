हार्दिक ने तोड़ा कोहली का प्रचंड रिकॉर्ड,  ऐसा करने वाले भारतीय क्रिकेट में दूसरे खिलाड़ी, अब बस रोहित हैं पीछे

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने बीते 10 सालों में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर दुनिया भर खूब गदर काटी है. हार्दिक ना सिर्फ गेंद और बल्ले से बल्कि मैदान पर चीते जैसी फुर्ती के लिए भी जाने जाते हैं. हार्दिक को दूसरे टी20 मुकाबले में भले ही बल्लेबाज करने का मौका ना मिला हो, लेकिन उन्होंने मैदान पर उतरते ही अपने नाम पर एक बेहतरीन उपलब्धि हासिल कर ली है. दरअसल, हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच खेलने के आंकड़े को अपने नाम कर लिया है. हार्दिक ने भारत के रन मशीन विराट कोहली के आंकड़े को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है. अब वह रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि वह रोहित से अब कितने मैच और पीछे हैं और उनके टी20I के आंकड़े कैसे हैं...

दूसरे नंबर पर पांड्या

हार्दिक पांड्या ने साल 2016 में अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अभी तक भारत के लिए 10 सालों में 126 मैच खेले हैं. पांड्या ने पिछले मुकाबले में विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया था. अब वह टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. दूसरे टी20 मुकाबले में पांड्या ने विराट कोहली के 125 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया था. बता दें कि पांड्या अब भारत के पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा से महज 34 मैच पीछे हैं. उनकी फिटनेस और फॉर्म को देखते हुए ये कहना गलत नहीं कि वह रोहित के इस रिकॉर्ड को बड़े ही आसानी से तोड़ देंगे. पांड्या अब मौजूदा टीम इंडिया में सबसे खिलाड़ी बन चुके हैं.

टॉप 4 प्लेयर

भारत के लिए आजतक टी20 क्रिकेट में 100 से ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड केवल 4 खिलाड़ियों ने अपने नाम किया है. नंबर 1 पर रोहित शर्मा का नाम है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 156 मैच खेले हैं और रोहित के बाद अब हार्दिक पांड्या का नाम है. पांड्या आज तीसरे टी20 मैच 127 वां टी20 मैच खेलेंगे. वहीं, कोहली अब 125 मैच के साथ तीसरे नंबर पर हैं. इस मामले में चौथे और आखिरी खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव का नाम है. सूर्या ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 101 मैच खेले हैं. आज सूर्या अपने टी20 करियर का 102वां मैच खेलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिक का टी 20 करियर

हार्दिक पांड्या ने अपने 10 सालों के टी20 करियर में खेले 126 मैचों की 98 पारियों में 143.89 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 2027 रन बनाने का कारनामा किया है.साथ ही पांड्या ने 7 अर्धशतक ठोके हैं और उनका उच्चतम स्कोर 71 रनों का रहा है. वहीं, हार्दिक ने 107 छक्के ठोके हैं. अगर बात करें पांड्या के बॉलिंग रिकॉर्ड की तो उन्होंने 114 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 8.3 की इकोनॉमी से 103 विकेट झटकने का काम किया है. पांड्या भारतीय टी20 क्रिकेट इतिहास में तीसरे गेंदबाज हैं, जिनके नाम पर 100 से ज्यादा विकेट है. इस दौरान पांड्या का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/16 का रहा है.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप का खौफनाक नाम! बांग्लादेश के इस खिलाड़ी के आंकड़े हैं डराने वाले, नाम सुन नहीं होगा भरोसा