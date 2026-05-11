हार्दिक की छुट्टी या फिर बचेगी कप्तानी... मुंबई इंडियंस का आया रिएक्शन, क्यों रहे बाहर?

5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस की टीम की गिनती पिछले 3 सीजन से अंडर डॉग टीमों में आ रही है. हार्दिक पांड्या के हाथ में टीम की कमान मिलने के बाद ग्राफ गिरता नजर आया है. इस सीजन भी मुंबई की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है और हार्दिक पांड्या पिछले दो मैच से गायब हैं. जिसके बाद से कन्फ्यूजन बना कि हार्दिक की कप्तानी जा चुकी है और कयास लगाए जाने लगे कि अगले सीजन वह मुंबई में नहीं दिखेंगे. इस मुद्दे पर अब फ्रेंचाइजी की तरफ से रिएक्शन आ गया है.

मुंबई को मिली हार

रविवार को रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुंबई की टीम को हार का सामना करना पड़ा. आरसीबी ने 2 विकेट की करीबी जीत दर्ज की. मुंबई इंडियंस के हेड कोच महेला जयवर्धने ने कप्तान हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी को लेकर चुप्पी मैच के बाद तोड़ी. पिछले दो मैचों में कप्तान होने के बाद भी हार्दिक नज रनहीं आए हैं. उन्होंने उनकी इंजरी को लेकर अपडेट दिया.

जयवर्धने ने तोड़ी चुप्पी

जयवर्धने ने मैंच के बाद कहा, 'हां, हार्दिक को पीठ की समस्या थी जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है. इसलिए मेडिकल टीम उन पर काम कर रही थी. पिछले कुछ दिनों से वे ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे, इसलिए हम पूरी जानकारी के बिना कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे तो हम देखेंगे. यह हर दिन के हिसाब से तय होगा. देखेंगे कि उन्हें कैसा महसूस होता है और फिर हम उस पर फैसला लेंगे.'

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बाहर होने पर भी दिया रिएक्शन

उन्होंने आगे कहा, 'यह सीजन निराशाजनक रहा है. हमें मौके मिले, लेकिन हम उतने अच्छे साबित नहीं हुए. हम गेंद और बल्ले, दोनों से ही लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और इसका असर नतीजों में साफ दिखा. शायद हम प्लेऑफ में जगह बनाने वाले दावेदारों के ग्रुप में शामिल होने से बस दो या तीन जीत दूर थे, लेकिन हम वे जीत हासिल नहीं कर पाए और आज का मैच इसका एक और जीता-जागता उदाहरण है, जहां हम फिर से पीछे रह गए.'