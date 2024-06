T20 World Cup: ये तो गजब हुआ! गलती से वेस्टइंडीज का क्रिकेटर बन गया ये भारतीय स्टार, जमकर हुई जगहंसाई

T20 World Cup West Indies Vs Papua New Guinea: टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज का सामना पपुआ न्यू गिनी से हुआ. गुयाना में विंडीज टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की. हालांकि, उसके लिए यह मुकाबला उतना आसान नहीं रहा. पपुआ न्यू गिनी के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया. उसने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए. जवाब में वेस्टइंडीज को जीत हासिल करने में 19 ओवर लग गए. उसने 5 विकेट पर 137 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया.

उलटफेर का शिकार होने से बच गया वेस्टइंडीज

पपुआ न्यू गिनी के लिए सेसे बाउ ने शानदार अर्धशतक लगाया और 43 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. वह टी20 वर्ल्ड कप में पपुआ न्यू गिनी के लिए अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. उनके अलावा किपलिन डोरिगा ने 27 और असद वाला ने 21 रन बनाए. वेस्टइंडीज के लिए आंद्रे रसेल और अल्जारी जोसेफ ने 2-2 विकेट लिए. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज लगातार विकेट गंवाते गए. ब्रैंडन किंग ने 34, निकोलस पूरन ने 27 और कप्तान रोवमन पॉवेल ने 15 रन बनाए.. एक समय विंडीज का स्कोर 5 विकेट पर 97 रन हो गया था. यहां से मुकाबला रोमांचक हो गया था, लेकिन रोस्टन चेज और आंद्रे रसेल ने मैच को समाप्त किया. चेज 27 गेंद पर 42 और आंद्रे रसेल 9 गेंद पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे. इस तरह वेस्टइंडीज उलटफेर का शिकार होने से बच गया.

हार्दिक पांड्या की मैच में एंट्री?

मैच के दौरान स्क्रीन पर एक वाकया हुआ जिसे देखकर सभी हैरान हो गए. मैच के बाद जब ब्रॉडकास्टर हॉटस्टार ने वेस्टइंडीज का स्कोर दिखाया तो उसने सभी बल्लेबाजों के सामने हार्दिक पांड्या की फोटो लगा दी. यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग ब्रॉडकास्टर का मजाक उड़ाने लगे. ग्लिच के कारण ऐसा हुआ. बाद में तुरंत ही इसे सुधार लिया गया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था.

Hardik Pandya's photo in the West Indies Vs Papua New Guinea scorecard.

This is why Hardik Pandya is injured so often.

When he does not play for India, he plays for both West Indies and Papua New Guinea, that too several times.

BCCI should manage his workload better. pic.twitter.com/1W9ESacSbV

— Abhishek Mukherjee (@ovshake42) June 3, 2024