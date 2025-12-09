Advertisement
trendingNow13035414
Hindi Newsक्रिकेट

शांति के बाद आया तूफान... हार्दिक पांड्या ने मचाया ऐसा कोहराम, T20I में दूसरी बार हुआ ये करिश्मा!

IND vs SA 1st T20: हार्दिक पांड्या ने अपने वापसी मैच में 28 गेंदों पर 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के जड़े. इस मुकाबले में उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 सिक्स भी पूरे कर लिए. इस मामले में उन्होंने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को पीछे छोड़ा, जिनके नाम T20I में 99 छक्के हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार्दिक पांड्या ने मचाया ऐसा कोहराम, T20I में दूसरी बार हुआ ये करिश्मा!
हार्दिक पांड्या ने मचाया ऐसा कोहराम, T20I में दूसरी बार हुआ ये करिश्मा!

IND vs SA 1st T20: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की आधी पारी शांति से गुजरी. उसके बाद आया हार्दिक पांड्या नाम का तूफान, जिसने अफ्रीकी गेंदबाजों को बर्बाद कर दिया. चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे स्टार ऑलराउंडर ने सिर्फ 25 गेंदों पर 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए धमाकेदार अर्धशतक जड़ा. हार्दिक अंत तक साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की कुटाई करते रहे और भारत का स्कोर 175 तक पहुंचा दिया. 

हार्दिक पांड्या ने अपने वापसी मैच में 28 गेंदों पर 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के जड़े. इस मुकाबले में उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 सिक्स भी पूरे कर लिए. इस मामले में उन्होंने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को पीछे छोड़ा, जिनके नाम T20I में 99 छक्के हैं.

हार्दिक की तूफानी पारी से बना नया रिकॉर्ड 

हार्दिक पांड्या की इस तूफानी पारी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I में 175 रनों का स्कोर खड़ा किया. हालांकि, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल से 150 रन का आंकड़ा भी छू पाएगी. 12 ओवर में सिर्फ 78 रन बने थे और 4 प्रमुख खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे. इस संकट की स्थिति से हार्दिक ने काउंटर अटैक किया और अफ्रीकी गेंदबाजों के होश उड़ाते हुए भारत को 175 रन तक पहुंचा दिया. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि T20 इंटरनेशनल में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब किसी टीम ने बिना एक भी 40+ रनों की पार्टनरशिप किए 175 रन बना दिए हैं. इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ ये अनोखा काम किया था और बिना एक भी 40+ रन की साझेदारी किए 176 रन बना दिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

IND vs SA: 74 रनों पर ऑलआउट हो गया साउथ अफ्रीका

कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी टीम 74 रनों पर ऑलआउट हो गई. टी20 इंटरनेशनल में ये साउथ अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है. इससे पहले उन्होंने भारत के खिलाफ ही 87 रन बनाए थे.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया पर लगा 'सूर्या' ग्रहण! 2025 में कप्तान के ये आंकड़े देख होश उड़ जाएंगे

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा