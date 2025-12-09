शांति के बाद आया तूफान... हार्दिक पांड्या ने मचाया ऐसा कोहराम, T20I में दूसरी बार हुआ ये करिश्मा!

IND vs SA 1st T20: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की आधी पारी शांति से गुजरी. उसके बाद आया हार्दिक पांड्या नाम का तूफान, जिसने अफ्रीकी गेंदबाजों को बर्बाद कर दिया. चोट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे स्टार ऑलराउंडर ने सिर्फ 25 गेंदों पर 200 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए धमाकेदार अर्धशतक जड़ा. हार्दिक अंत तक साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की कुटाई करते रहे और भारत का स्कोर 175 तक पहुंचा दिया.

हार्दिक पांड्या ने अपने वापसी मैच में 28 गेंदों पर 59 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेले. इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के जड़े. इस मुकाबले में उन्होंने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 100 सिक्स भी पूरे कर लिए. इस मामले में उन्होंने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को पीछे छोड़ा, जिनके नाम T20I में 99 छक्के हैं.

हार्दिक की तूफानी पारी से बना नया रिकॉर्ड

हार्दिक पांड्या की इस तूफानी पारी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20I में 175 रनों का स्कोर खड़ा किया. हालांकि, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल से 150 रन का आंकड़ा भी छू पाएगी. 12 ओवर में सिर्फ 78 रन बने थे और 4 प्रमुख खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे. इस संकट की स्थिति से हार्दिक ने काउंटर अटैक किया और अफ्रीकी गेंदबाजों के होश उड़ाते हुए भारत को 175 रन तक पहुंचा दिया. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि T20 इंटरनेशनल में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब किसी टीम ने बिना एक भी 40+ रनों की पार्टनरशिप किए 175 रन बना दिए हैं. इससे पहले 2019 में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ ये अनोखा काम किया था और बिना एक भी 40+ रन की साझेदारी किए 176 रन बना दिए थे.

IND vs SA: 74 रनों पर ऑलआउट हो गया साउथ अफ्रीका

कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में साउथ अफ्रीका को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी टीम 74 रनों पर ऑलआउट हो गई. टी20 इंटरनेशनल में ये साउथ अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है. इससे पहले उन्होंने भारत के खिलाफ ही 87 रन बनाए थे.

