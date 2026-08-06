दो बार शादी, फिर तलाक और अब नई गर्लफ्रेंड... इन 6 खूबसूरत हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है हार्दिक पांडया का नाम

Hardik Pandya Relationship History: हार्दिक पांडया इन दिनों चोट के कारण क्रिकेट से तो दूर हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी की वजह से वो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. हाल ही में वो अपना सिर मुंडवाकर नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे थे. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी.
हार्दिक पांडया उन क्रिकेटरों में से एक रहे हैं, जिनके प्यार के चर्चे सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियां बटोरने में कामयाब रही है. स्टार ऑलराउंडर ने 2022 में सर्बियाई मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक से शादी कर फैंस को बड़ा झटका दिया था. इसके बाद बेटे अगस्त्य के जन्म के बाद हार्दिक ने 2023 में हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से दोबारा नताशा से विवाह किया था. हालांकि, 2024 में दोनों के रास्ते जुदा हो गए और आपसी सहमति से दोनों ने तलाक ले लिया.
स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांडया का नाम समय-समय पर कई अभिनेत्रियों, मॉडल्स और सोशल मीडिया हस्तियों के साथ जोड़ा गया. हालांकि इनमें से कुछ रिश्तों की पुष्टि कभी नहीं हुई, जबकि कुछ को खुद हार्दिक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया. आइए जानते हैं हार्दिक पांड्या की चर्चित रिलेशनशिप्स के बारे में.
1. एली अवराम
हार्दिक पांड्या का नाम सबसे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री एली अवराम के साथ जुड़ा था. दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया, जिसके बाद डेटिंग की अटकलें तेज हो गईं. एली, हार्दिक के भाई क्रुणाल पांड्या की शादी में भी नजर आई थीं, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला. हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया और कुछ समय बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आईं.
2. ईशा गुप्ता
इसके बाद हार्दिक का नाम अभिनेत्री ईशा गुप्ता के साथ भी जोड़ा गया. रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों एक-दूसरे को जान रहे थे और कुछ समय तक साथ रहे. हालांकि यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और दोनों ने कभी सार्वजनिक रूप से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.
3. उर्वशी रौतेला
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के साथ भी हार्दिक पांड्या का नाम कई बार जोड़ा गया. दोनों को कुछ पार्टियों और इवेंट्स में साथ देखा गया था, लेकिन न तो हार्दिक और न ही उर्वशी ने कभी इन खबरों की पुष्टि की. इसलिए यह रिश्ता केवल मीडिया रिपोर्ट्स और अटकलों तक ही सीमित रहा.
4. नताशा स्टेनकोविक
हार्दिक की सबसे चर्चित और आधिकारिक रिलेशनशिप सर्बियाई मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक के साथ रही. दोनों की पहली मुलाकात 2018 के आसपास हुई और धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया. जनवरी 2020 में हार्दिक ने दुबई में यॉट पर नताशा को प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. उसी साल दोनों ने शादी की और जुलाई 2020 में उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. बाद में फरवरी 2023 में उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से दोबारा विवाह समारोह भी आयोजित किया. हालांकि जुलाई 2024 में दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. दोनों ने यह भी कहा कि वे अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश मिलकर करेंगे.
5. जैस्मिन वालिया
नताशा से अलगाव के बाद हार्दिक का नाम ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनैलिटी जैस्मिन वालिया के साथ जोड़ा गया. सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ सार्वजनिक मौकों के आधार पर दोनों की डेटिंग की अटकलें लगाई गईं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की. बाद में ऐसी खबरें भी आईं कि दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया, जिससे ब्रेकअप की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया.
6. माहिका शर्मा
हार्दिक पांडया फिलहाल मॉडल माहिका शर्मा को डेट रहे हैं. स्टार क्रिकेटर ने उनके साथ रिश्ते का इजहार भी कर दिया है. 2026 में जब टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तब माहिका मैदान पर पहुंची थीं और हार्दिक के साथ जीत का जश्न मनाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.