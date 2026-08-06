दो बार शादी, फिर तलाक और अब नई गर्लफ्रेंड... इन 6 खूबसूरत हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है हार्दिक पांडया का नाम

हार्दिक की सबसे चर्चित और आधिकारिक रिलेशनशिप सर्बियाई मॉडल और अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक के साथ रही. दोनों की पहली मुलाकात 2018 के आसपास हुई और धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया. जनवरी 2020 में हार्दिक ने दुबई में यॉट पर नताशा को प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं. उसी साल दोनों ने शादी की और जुलाई 2020 में उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ. बाद में फरवरी 2023 में उन्होंने हिंदू और क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से दोबारा विवाह समारोह भी आयोजित किया. हालांकि जुलाई 2024 में दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. दोनों ने यह भी कहा कि वे अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश मिलकर करेंगे.