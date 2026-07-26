Add Zee Business As A Preferred Source
App

हार्दिक के रिप्लेसमेंट ने बढ़ाई टेंशन... श्रीलंका दौरे पर भी नहीं हुआ फिट, कौन करेगा रिप्लेस?

Indian Cricket Team: भारतीय टीम में इन दिनों इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है. आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए. अब श्रीलंका दौरे पर भी चोट के बादल छा चुके हैं. जो बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था वो भी फिट नहीं है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 26, 2026, 03:00 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:00 PM IST
हार्दिक के रिप्लेसमेंट ने बढ़ाई टेंशन... श्रीलंका दौरे पर भी नहीं हुआ फिट, कौन करेगा रिप्लेस?
Image Credit: Team India

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
माखन-मिश्री न चढ़ाएं तो क्या लड्डू गोपाल नहीं होते तृप्ति? जान लें भोग से जुड़े नियम
Puja Tips52 min ago
2
Haryana news58 min ago
3
bastar news59 min ago
4
vaidheeswaran koil temple1 hr ago
5
Kargil Diwas Special1 hr ago