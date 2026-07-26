हार्दिक के रिप्लेसमेंट ने बढ़ाई टेंशन... श्रीलंका दौरे पर भी नहीं हुआ फिट, कौन करेगा रिप्लेस?

Indian Cricket Team: भारतीय टीम में इन दिनों इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है. आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए. अब श्रीलंका दौरे पर भी चोट के बादल छा चुके हैं. जो बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था वो भी फिट नहीं है. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कुछ ही घंटों में भारतीय टीम खेलेगी. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आ रही है.