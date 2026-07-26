हार्दिक के रिप्लेसमेंट ने बढ़ाई टेंशन... श्रीलंका दौरे पर भी नहीं हुआ फिट, कौन करेगा रिप्लेस?

Indian Cricket Team: भारतीय टीम में इन दिनों इंजरी कंसर्न देखने को मिल रहा है. आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए. अब श्रीलंका दौरे पर भी चोट के बादल छा चुके हैं. जो बल्लेबाज हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था वो भी फिट नहीं है. जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कुछ ही घंटों में भारतीय टीम खेलेगी. लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आ रही है.
इस सीरीज के खत्म होने के बाद टीम इंडिया दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट जबकि 3 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका दौरे के लिए 28 जुलाई को टीम इंडिया का ऐलान किया जा सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक टीम के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी इंजरी के चलते ड्रॉप हो सकते हैं.
यूके टूर से पहले नितीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गए थे. इन दिनों वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब कर रहे हैं. हालांकि, नितीश अब उससे उबर चुके हैं और फिर से गेंदबाजी से शुरू कर दी है. लेकिन मैनेजमेंट उनपर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है. टीम इंडिया 15 से 27 अगस्त तक गाले और कोलंबो में टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने उतरेगी .
ये भी पढे़ं...
फिटनेस टीम इंडिया के लिए इन दिनों बड़ा मुद्दा रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 से वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने भी फिटनेस पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों के चोटिल होने से टीम में बार-बार उथल-पुथल होती है और बदलाव करने पड़ते हैं. जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है.