9 घंटे की मैराथन प्रैक्टिस और गर्लफ्रेंड का सपोर्ट.. हार्दिक पांड्या ने बताया करियर का टर्निंग पाइंट, 6 गेंदो ने यूं बनाया हीरो

Hindi Newsक्रिकेट9 घंटे की मैराथन प्रैक्टिस और गर्लफ्रेंड का सपोर्ट.. हार्दिक पांड्या ने बताया करियर का टर्निंग पाइंट, 6 गेंदो ने यूं बनाया हीरो

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों सुर्खियों में हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच उन्होंने अपने करियर की सबसे शानदार यादों को ताजा किया. हार्दिक ने उस टर्निंग पाइंट का खुलासा किया जहां से वह हीरो बन गए. हार्दिक ने डंके की चोट पर अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को भी कमबैक का क्रेडिट दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:38 PM IST
Hardik Pandya and Mahika Sharma (X)
हार्दिक को बचाने थे 11 रन

हार्दिक पांड्या को बांग्लादेश के खिलाफ उस मुकाबले में 11 रन आखिरी ओवर में डिफेंड करने थे. पांड्या ने हिम्मत से काम लिया और एक ऐसा फिनिश किया जो उस टूर्नामेंट के सबसे यादगार पलों में से एक है. लगभग एक दशक बाद, वह अब अपने टाइटल डिफेंस में एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर भारत की टीम का हिस्सा हैं. उनका मानना ​​है कि 2016 की उस रात ने आगे जो कुछ भी हुआ, उसकी नींव रखी.

क्या बोले हार्दिक?

हार्दिक ने जियोहॉटस्टार पर कहा, 'मुझे लगता है कि इन सभी पलों ने मुझे वैसा इंसान बनाया जैसा मैं हूं. मेरे इंटरनेशनल करियर में शुरुआती चुनौतियां थीं जहाँ मुझे अपनी जगह बनाए रखनी थी और खुद का साथ देना था. विश्वास रखना जरूरी था. क्रिकेट में, भले ही सिर्फ 1% चांस हो, खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैच की आखिरी गेंद न फेंकी जाए. बांग्लादेश मैच इसका एक क्लासिक उदाहरण था. विकेट से एक गेंद पहले, बैटर ने ऐसे जश्न मनाना शुरू कर दिया था जैसे खेल खत्म हो गया हो. वह मेरे ठीक सामने जश्न मना रहा था और यह सब मेरी आँखों के सामने हो रहा था. जब चीज़ें इस तरह बदलती हैं, तो वे बहुत अच्छी यादें बनाती हैं. हर बार जब मैं इसे देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों में, यह मेरी जिंदगी की चुनौतियों में से एक था और मेरे करियर के उन पलों में से एक था जिसने हार्दिक पांड्या को बनाया. मेरे साथ ऐसे और भी कई पल आए हैं, लेकिन मेरा सफर उसी से शुरू हुआ.'

बॉलिंग-बैटिंग पर की बात

पांड्या ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे अंदर का बच्चा, क्रिकेट गीक, जो हमेशा रहता है, एक बॉलर के तौर पर अपने स्किल सेट पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था. मुझे हमेशा अपनी बॉलिंग पर बहुत भरोसा रहा है, लेकिन बैटिंग मेरे दिल के बहुत करीब थी. पिछले IPL के बाद, मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में हार्दिक की पूरी काबिलियत के साथ खेलना चाहता था. मुझे लगता है कि अब तक, मैंने अपनी बैटिंग पोटेंशियल का 40 परसेंट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है और यह सच में ईमानदार फीडबैक है.'

गर्लफ्रेंड माहिका को दिया क्रेडिट

उन्होंने आगे कहा, 'एक क्रिकेटर के तौर पर मैं जो जानता हूं, जो सोचता हूं, जो दिखाता हूं और जिस तरह प्रैक्टिस करता हूं, वह परफॉर्मेंस में 40 परसेंट से ज्यादा नहीं बदला है. मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ समय लगा यह पता लगाने में कि इसे कैसे बाहर लाया जाए. तब माहिका मेरी जिंदगी में आईं. हमने स्पोर्ट के बारे में बात करना शुरू किया और उस बच्चे को वापस कैसे लाया जाए. उन्होंने मुझे गेम के लिए उस एक्साइटमेंट को फिर से खोजने में मदद की जो मुझमें हमेशा से था. मैं पर्दे के पीछे गया, बहुत मेहनत की, और मेरे काफी बैटिंग सेशन हुए.'

उन्होंने प्रैक्टिस को लेकर कहा, 'कुछ दिन ऐसे भी थे जब मैं छह से सात घंटे ग्राउंड पर रहता था. जब मैं NCA जाता था, तो मैं दोपहर 3:30 बजे जाता था और रात 12:30 बजे खत्म करता था. मैं आमतौर पर सबसे आखिर में जाता था और लाइट बंद करता था.'

Kavya Yadav

Hardik Pandya

