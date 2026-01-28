Advertisement
trendingNow13089686
Hindi Newsक्रिकेटVIDEO: बिजली जैसी रफ्तार और बाज जैसी नजर.. हार्दिक पांड्या का रॉकेट थ्रो, घुटनों पर आ गए कीवी कप्तान

VIDEO: बिजली जैसी रफ्तार और बाज जैसी नजर.. हार्दिक पांड्या का रॉकेट थ्रो, घुटनों पर आ गए कीवी कप्तान

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में 3-0 से आगे चल रही टीम इंडिया चौथे मुकाबले में भी मेहमान टीम पर हावी नजर आई. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. फील्डिंग में हार्दिक पांड्या ने महफिल लूट ली, जिनका एक थ्रो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardik Pandya
Hardik Pandya

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज में 3-0 से आगे चल रही टीम इंडिया चौथे मुकाबले में भी मेहमान टीम पर हावी नजर आई. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. फील्डिंग में हार्दिक पांड्या ने महफिल लूट ली, जिनका एक थ्रो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. बैटिंग आते ही कीवी टीम ने दमदार शुरुआत की थी, 100 के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा और फिर टीम इंडिया हावी हो गई. 

ताश के पत्तों की तरह बिखरी कीवी टीम

डेवोन कॉनवे और टिम शेफर्ट के बीच शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली. लेकिन इसके बाद विकेटों का सिलसिला नहीं रुका. रचिन रवींद्र 2, ग्लेन फिलिप्स 24, मार्क चैपमैन 8 रन के स्कोर पर आउट हुए. डेरिल मिचेल की तूफानी पारी से मैच में जान आई. उन्होंने 18 गेंद में 3 छक्के जबकि 2 चौकों की बदौलत 39 रन की पारी खेली. कप्तान मिचेल सैंटनर भी टीम की लाज बचाने उतरे लेकिन बदकिस्मती से हार्दिक पांड्या के एक धारधार थ्रो का शिकार हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिक पांड्या का रॉकेट थ्रो

17वें ओवर में बुमराह की गेंद पर सैंटनर ने लेंथ बॉल पर हिट किया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई. पांड्या ने बिजली की रफ्तार दिखाई और एक हाथ से गेंद लपकते ही सीधा नॉन स्ट्राइक पर हिट कर दिया. सैंटनर ने डाइव लगाई लेकिन तेज तर्रार थ्रो से जीतने में कामयाब नहीं हुए. हार्दिक के डायरेक्ट हिट से स्टंप उखड़ा और रिव्यू में पता चलता है कि सैंटनर आउट हैं. 

ये भी पढे़ं.. विराट से विलियमसन तक: Fab 4 में कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट का असली किंग?

भारत के सामने 216 रन का लक्ष्य

डेवोन कॉनवे के 44 जबकि टिम शेफर्ट के आतिशी अंदाज वाले अर्धशतक की बदौलत कीवी टीम ने बोर्ड पर 215 रन टांग दिए. शेफर्ट ने 3 छक्के और 7 चौकों के दम पर 62 रन की पारी खेली. अंत में डेरिल मिचेल की पारी बहुमूल्य साबित हुई. 216 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया की खराब शुरुआत देखने को मिली. अभिषेक शर्मा गोल्डन डक का शिकार हुए. संजू सैमसन का फ्लॉप शो जारी रहा जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव का जादू भी फेल रहा. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Hardik Pandya

Trending news

पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन
ajit pawar death
चंद मिनट पहले दिखा रनवे फिर क्यों लैंडिंग करते ही तबाह हो गया अजित पवार का प्लेन