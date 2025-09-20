गजब: जिस बॉल पर आउट होने से बाल-बाल बचे संजू, उसी ने पांड्या का किया काम तमाम, फैंस के उड़ गए होश

Asia Cup 2025: भारत और ओमान के बीच शुक्रवार को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में एशिया कप 2025 का ग्रुप-A मैच खेला गया. इस मैच के दौरान भारत की पारी के आठवें ओवर में एक जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, एक गेंद जिस पर संजू सैमसन को आउट होना था, वह हार्दिक पांड्या के लिए काल बन गई. इस नजारे को देखकर दर्शकों के होश भी उड़ गए. हार्दिक पांड्या इस मैच में 1 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए. बता दें कि एशिया कप 2025 के ग्रुप-A मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रन से हरा दिया. इसी के साथ ही भारत ने मौजूदा एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई है.

मैच में हुआ ये जबरदस्त ड्रामा

हुआ यूं कि भारत की पारी के आठवें ओवर में संजू सैमसन की वजह से हार्दिक पांड्या का दिल टूट गया. ओमान के लिए यह ओवर मीडियम पेसर जितेन रामानंदी फेंकने आए. इस ओवर में जितेन रामानंदी की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेल दिया. बॉल हवा में थी, जिसे जितेन रामानंदी ने लपकने की कोशिश की. लेकिन यह गेंद जितेन रामानंदी के हाथ से छूते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप्स से जा टकराई. हार्दिक पांड्या इस दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड की क्रीज से बाहर थे. इसी के साथ ही हार्दिक पांड्या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

संजू सैमसन की वजह से हार्दिक पांड्या का दिल टूट गया

जितेन रामानंदी अगर संजू सैमसन के स्ट्रेट ड्राइव शॉट पर कैच लपक लेते तो उन्हें आउट होकर वापस लौटना पड़ता, लेकिन उसी गेंद ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर हार्दिक पांड्या को रन आउट करवा दिया. हार्दिक पांड्या के लिए यह एक बुरा सपना था. बिना अपनी किसी गलती के उन्हें आउट होकर जाना पड़ा. हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि हार्दिक पांड्या ने ओमान के खिलाफ मैच में कसी हुई गेंदबाजी की थी. हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाए. संजू सैमसन को इस गेंद पर जीवनदान मिला. संजू सैमसन ने ओमान के खिलाफ इस मैच में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली.

ये रहा मैच का नतीजा

बता दें कि भारत ने इस मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया. ओमान इस मैच में हारी जरूर लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली. अगर कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं होती, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था. भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे. ओमान ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए और 21 रन से मैच हारी. भारत के लिए हार्दिक, हर्षित, कुलदीप और अर्शदीप ने 1-1 विकेट लिए. SUPER-4 स्टेज में भारत को अपना पहला ही मैच 21 सितंबर यानी रविवार को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है.