मुंबई इंडियंस में बड़ा तख्तापलट... हार्दिक पांड्या की कप्तानी का होगा द एंड! सामने आई हार की बड़ी वजह

Hardik Pandya set to lose MI Captaincy: हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में कार्यकाल समाप्त होने की कगार पर है. आईपीएल 2026 के सीजन में टीम ने 14 में से 10 मैच हारे और अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही. इससे टीम के खिताब का सूखा छह साल तक बढ़ गया है. अब फ्रेंचाइजी अपनी टीम में आमूल-चूल बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसकी शुरुआत कप्तानी से होने वाली है. ऐसे में हार्दिक को पद से हटाने की बात लगभग तय हो चुकी है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने संकेत दिए हैं कि हार्दिक कप्तानी खोने वाले हैं. इतना ही नहीं, टीम में एक खिलाड़ी के तौर पर उनके भविष्य पर भी चर्चा हो रही है. सीजन के दौरान ही ऐसे स्पष्ट संकेत मिल गए थे कि मैनेजमेंट उन्हें कप्तान बनाए रखने के पक्ष में नहीं है.

खिलाड़ियों ने कोचिंग स्टाफ की बात नहीं मानी?

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सीजन के आखिरी मैच के बाद कोचिंग स्टाफ ने सीनियर खिलाड़ियों को स्पष्ट संदेश दिया कि उन्हें 'कोचेबल' (सीखने के लिए तैयार) रहने की जरूरत है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, कई मौकों पर कोचिंग स्टाफ ने डेटा आधारित सुझाव दिए थे, लेकिन खिलाड़ियों ने उनका पालन नहीं किया. यह टीम के भीतर तालमेल की कमी को दिखाता है.

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आधुनिक T20 क्रिकेट से पिछड़ गई टीम?

मुंबई इंडियंस की समस्या सिर्फ कप्तानी तक सीमित नहीं है. टीम इस साल पावरप्ले का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही, जबकि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद जैसी सफल टीमों ने बल्लेबाजी के नए मानक स्थापित किए हैं. जहां विपक्षी टीमें पावरप्ले में 10 रन प्रति ओवर से अधिक की दर से रन बना रही थीं, वहीं मुंबई की टीम आधुनिक T20 खेल के साथ तालमेल नहीं बिठा सकी.

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ऑरेंज या पर्पल कैप की रेस में कोई नहीं दिखा

टीम के खराब प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका कोई भी खिलाड़ी व्यक्तिगत पुरस्कारों की दौड़ में नहीं था. उनके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रयान रिकेल्टन रन बनाने वालों की सूची में 17वें स्थान पर रहे, जबकि स्पिनर अल्लाह गजनफर विकेट लेने वालों में 14वें स्थान पर रहे. स्टार खिलाड़ियों से भरी टीम के लिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

फैंस हार्दिक को दिल से स्वीकार कर पाएंगे?

हार्दिक पांड्या और मुंबई के फैंस के बीच का रिश्ता हमेशा तनावपूर्ण रहा है. रोहित शर्मा की जगह उन्हें कप्तान बनाए जाने के फैसले को फैंस ने कभी स्वीकार नहीं किया और पूरे सीजन वानखेड़े स्टेडियम में उनकी हूटिंग की गई. 2025 में कुछ सुधार की उम्मीद दिखी थी, लेकिन 2026 के निराशाजनक नतीजों ने उन उम्मीदों को खत्म कर दिया.

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अगले सीजन में कौन संभालेगा मुंबई की कमान?

वर्तमान में टीम के खिलाड़ी और मैनेजमेंट ब्रेक पर हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में बड़ी बैठकें होने की संभावना है. कप्तानी के लिए जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और युवा तिलक वर्मा के नामों पर चर्चा हो रही है. एक या दो सीजन के लिए रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी सौंपी जा सकती है. इस दौरान किसी नए खिलाड़ी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा सकता है.