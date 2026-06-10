टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुआ ये विस्फोटक ऑलराउंडर

भारतीय टीम के स्टार फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं. हार्दिक पांड्या पैर में मोच के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 13 जून को धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच 17 जून को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. वहीं, तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 20 जून को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.
इससे पहले खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के लिए पूरी तरह फिट थे. हार्दिक पांड्या 2 जून से BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे. हार्दिक पांड्या को 11 जून को धर्मशाला में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया से जुड़ना था, लेकिन ऐन वक्त पर आई इस दिक्कत की वजह से उन्हें कम से कम दो हफ्ते और बेंगलुरु में ही रहना होगा.
BCCI के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'ऐन वक्त पर एक दिक्कत आ गई है और उनके पैर में हल्की मोच आई है, जिससे थोड़ी तकलीफ हो रही है. यह कोई गंभीर या लंबी चलने वाली चोट नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने उन्हें सलाह दी है कि अगले कुछ दिनों तक पैर पर कोई जोर न डालें या वजन न उठाएं. हार्दिक पांड्या बेंगलुरु में ही रहेंगे और ठीक होने के दौरान CoE के फिजियो और ट्रेनर से सलाह लेते रहेंगे.'
अब यह देखना होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट 32 साल के इस ऑलराउंडर की जगह किसी और को टीम में शामिल करता है या नहीं, जो एक साल से ज्यादा समय बाद इस फॉर्मेट में वापसी करने वाले थे. टीम मैनेजमेंट को इस बारे में पहले ही बता दिया गया है. वनडे टीम के कुछ सदस्य बुधवार को मोहाली में टीम से जुड़ेंगे और गुरुवार को धर्मशाला रवाना होने से पहले आई बिंद्रा स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे.
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारत की वनडे टीम में नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही दाएं हाथ से तेज गेंदबाजी भी करते हैं. भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अभी तक 94 ODI मुकाबलों में 110.90 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1904 रन बनाए हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक ODI के 94 मैचों में 141 चौके और 76 छक्के ठोके हैं. ODI में हार्दिक पांड्या ने 11 अर्धशतक ठोके हैं. हार्दिक पांड्या का ODI में बेस्ट स्कोर 92 रन रहा है. हार्दिक पांड्या ने ODI में 91 विकेट भी झटके हैं.