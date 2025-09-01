Asia Cup में हार्दिक को रहना होगा सावधान, 2 गलत कदम करियर पर लगा देंगे दाग, नाम आएगा 0 का शर्मनाक रिकॉर्ड

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 करीब आ चुका है. सभी टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं. भारतीय टीम ने भी मेगा इवेंट के लिए अपनी कमर कस रखी है. सभी खिलाड़ी तैयार हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या को इस टूर्नामेंट में सावधान रहना होगा. हार्दिक के दो गलत कदम उनके करियर पर सबसे ज्यादा डक का दाग लगा सकते हैं. 19 अगस्त को बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था, जिसमें हार्दिक पांड्या का भी नाम हैं. निश्चित तौर पर हार्दिक प्लेइंग-XI का हिस्सा भी होंगे.

हार्दिक ने खेले 8 मैच

हार्दिक पांड्या ने टी20 एशिया कप में अभी तक 8 मैच खेले हैं. इन 8 मुकाबलों में हार्दिक बल्ले से कुछ खास करने में कामयाब नहीं हुए हैं. 6 पारियों में हार्दिक के बल्ले से 83 रन ही निकले हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 33 नाबाद का रहा. इतना ही नहीं, 2 मुकाबलों में हार्दिक खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हुए. टी20 एशिया कप में हार्दिक सबसे ज्यादा डक होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं.

2 गलती पड़ेंगी भारी

हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 में अगर दो बार भी बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं तो इस लिस्ट में नंबर-1 पर आ जाएंगे. अभी तक एशिया कप में सबसे ज्यादा डक बांग्लादेश के मशरेफ मुर्तजा के नाम है, जो 5 मैच में 3 बार बिना खाता खोले ही आउट हो गए. एक सीजन में ही उनके बल्ले से इतना खराब प्रदर्शन देखने को मिला था. अब देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक इस सीजन कैसी बल्लेबाजी करते हैं.

रिंकू-सैमसन की शानदार फॉर्म

टीम इंडिया के स्टार धमाकेदार फॉर्म में हैं. रिंकू सिंह और संजू सैमसन ने बल्ले से तबाही ही मचा डाली. एक तरफ सैमसन केरल क्रिकेट लीग में तहलका मचाए हुए नजर आए तो यूपी टी20 लीग से पहले रिंकू सिंह ने भी लय पकड़ ली है. सैमसन ने एक से बढ़कर एक धमाकेदार पारियों को अंजाम दिया. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी.