हार्दिक पांड्या की धार...पाकिस्तान के बड़बोले क्रिकेटर ने टेके घुटने, 'डबल डक' से मुंह छिपाने को मजबूर

Hardik Pandya vs Saim Ayub Asia cup 2025: एशिया कप 2025 के छठे मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें टूर्नामेंट में अपना दूसरा मैच खेलने उतरी. भारत ने 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ जीत हासिल की थी. उसके दो दिन बाद पाकिस्तान ने ओमान को हराया. सुपर-4 में पहुंचने के लिए अहम मैच में सलमान के पहले बल्लेबाजी के फैसले ने सबको हैरान कर दिया.

हार्दिक-बुमराह ने बरपाया कहर

पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने जोरदार शुरुआत की. उन्होंने सैम अयूब को पहले ही ओवर की पहली गेंद पर ही आउट कर दिया. हार्दिक ने वाइड से मैच की शुरुआत की. उसके बाद उन्होंने अपनी पहली आधिकारिक बॉल पर अयूब को पॉइंट पर जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच करा दिया. वह खाता नहीं खोल पाए. हार्दिक के बाद बुमराह भी नहीं रुके. उन्होंने पारी के दूसरे और अपने पहले ओवर में मोहम्मद हारिस को पवेलियन भेज दिया. हारिस 5 गेंद पर 3 रन बनाकर हार्दिक पांड्या को कैच दे बैठे.

फुस्स हो गए सैम अयूब

सैम अयूब को पाकिस्तान की मीडिया और वहां के पूर्व क्रिकेटर एक उभरता हुआ स्टार बताते हैं. वह इस एशिया कप में बुरी तरह फेल रहे हैं. ओमान के खिलाफ सैम अयूब खाता नहीं खोल पाए थे. अब भारत के खिलाफ भी शून्य पर आउट हो गए. इस तरह दो मैचों में डबल डक के साथ वह बुरी तरह शर्मसार हो गए. वह पिछली बार 5 पारियों में तीसरी बार शून्य पर पवेलियन लौटे हैं. सैम का स्कोर पिछली 5 पारियों में 0, 11, 17, 0, 0 रहा है.

हार्दिक ने हासिल की खास उपलब्धि

हार्दिक ने मैच की पहली आधिकारिक गेंद पर विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. हार्दिक ने इस मैच में वाइड से शुरुआत की, लेकिन अपनी पहली आधिकारिक गेंद पर सैम अयूब को पवेलियन भेज दिया. उनसे पहले भारत के लिए ऐसा अर्शदीप सिंह ने किया था. उन्होंने 2014 में अमेरिका के खिलाफ न्यूयॉर्क में शयान जहांगीर को पहली गेंद पर आउट किया था.