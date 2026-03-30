12 करोड़ी Ferrari से लेकर Defender तक.. हार्दिक ने महीनेभर में खरीद डालीं 3 कारें, पहले बेटे-एक्स वाइफ और अब गर्लफ्रेंड माहिका को गिफ्ट

टीम इंडिया के स्टार हार्दिक पांड्या अपनी क्रिकेटिंग लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. वहीं, उनके लग्जरी शौक सभी को आकर्षित करते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. महीनेभर में हार्दिक पांड्या ने 3 कारें खरीद डालीं हैं. एक्स वाइफ-बेटे को पिछले महीने 4 करोड़ की रेंज रोवर डिफेंडर के बाद हार्दिक ने दो और करोड़ों की लग्जरी कारें निकाली हैं. इस बार उन्होंने देश की पहली मर्सिडीज बेन्ज V-क्लास कार खरीदी है, लेकिन ये उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड माहिका को गिफ्ट की है.

कितनी है माहिका की गिफ्टेड कार की कीमत

हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड मुंबई इंडियंस के पहले मुकाबले में हार्दिक के बेटे अगत्स्य के साथ नजर आईं. हार्दिक और माहिका की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें मर्सिडीज बेन्ज V-क्लास कार के साथ नजर आ रहे हैं. इस गाड़ी की कीमत लगभग ₹1.7 करोड़ है. अक्टूबर 2025 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद से, माहिका अक्सर पांड्या के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और स्टेडियमों में नजर आई हैं. दोनों टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने एक-दूसरे पर खूब प्यार लुटाया.

हार्दिक ने खरीदी 12 करोड़ की फरारी

इससे पहले हार्दिक पांड्या ने खुद के लिए एक 12 करोड़ की फरारी कार खरीदी थी. हार्दिक के कई वीडियो इस फरारी के साथ वायरल हुए हैं. इससे पहले हार्दिक पांड्या अक्सर अपनी मर्सिडीज बेन्ज ओन्टारियो के साथ नजर आते थे, लेकिन आजकल हार्दिक अपनी नई फरारी के साथ दिख रहे हैं. मुंबई इंडियंस मुकाबले से पहले वह प्रैक्टिस में भी नई फरारी लेकर वानखेड़े पहुंचे थे.

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मुंबई ने जीत के साथ किया आगाज

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 का आगाज शानदार अंदाज में किया. मुंबई ने पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को एकतरफा अंदाज में 6 विकेट से मात दी. रेयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा के बीच शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली. जिसके चलते मुंबई की टीम ने 5 गेंद रहते 221 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया. रोहित ने 78 जबकि रिकेल्टन ने 81 रन की पारी खेली.