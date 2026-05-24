कप्तानी का बोझ नहीं उठा पा रहे हार्दिक पांड्या? मुंबई इंडियंस की 10वीं हार के बाद ये क्या कह दिया

Hardik Pandya Statement: हार्दिक पांड्या की कप्तानी में दूसरी बार मुंबई इंडियंस का सफर प्लेऑफ से पहले ही समाप्त हो गया है. 2024 में MI पॉइंट्स टेबल पर 9वें स्थान पर रही थी. 2025 में टीम ने क्वालीफायर-2 तक का सफर तय किया, लेकिन आईपीएल 2026 में हाल बद से बदतर हो गया. इस सीजन मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल के आखिरी पायदान पर रही. ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में भी मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 30 रन से बाजी मारकर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली. आईपीएल 2026 में 10 मैचों में हार झेलने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने जो बयान दिया, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है. उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो एक साथ कई जिम्मेदारी मिलने से खेल का आनंद नहीं ले पा रहे हैं.

कई रोल निभाने से हार्दिक पांड्या को दिक्कत?

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या सिर्फ बल्लेबाजी करते दिखे, उन्होंने एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं की. मैच खत्म होने के बाद जब ब्रॉडकास्टर ने उनसे ये सवाल पूछा तो हार्दिक ने अजीब बयान दिया. ऐसा लगा जैसे वो कई रोल निभाते-निभाते परेशान हो गए हैं.

हार्दिक पांड्या ने कहा, ''सब ठीक है (जब उनसे स्ट्रेचिंग के बारे में पूछा गया). मैं बल्लेबाजी करता हूं, गेंदबाजी करता हूं, फील्डिंग करता हूं, कप्तानी करता हूं, इसलिए ठीक है, मेरे लिए सिर्फ बल्लेबाजी करना और उसका आनंद लेना उचित है.''

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हार्दिक नहीं उठा पा रहे कप्तानी का बोझ?

उनके इस बयान से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हार्दिक पांड्या कप्तानी का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं? बता दें कि हार्दिक की गिनती टी20 क्रिकेट में टॉप ऑलराउंडरों में होती है. टीम इंडिया के लिए सालों से वो ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आईपीएल में जब से उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, तब से उनके ओवरऑल खेल में गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट अगले साल बड़ा बदलाव कर सकती है. इस बात की संभावना है कि हार्दिक को सिर्फ ऑलराउंडर की भूमिका दी जाए और उन्हें कप्तानी की भार से मुक्त कर दिया जाए. बता दें कि 2024 से पहले फ्रेंचाइजी ने रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर हार्दिक को टीम की कमान सौंपी थी. हालांकि, उनका ये दांव अभी तक फ्लॉप साबित हुआ है.

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