IND VS SA T20WC: हार्दिक पांड्या ने दिया इस खिलाड़ी को हर्षित राणा जैसा जख्म, नेट्स में हुई अनहोनी से टेंशन में फैंस

Hindi Newsक्रिकेटIND VS SA T20WC: हार्दिक पांड्या ने दिया इस खिलाड़ी को हर्षित राणा जैसा जख्म, नेट्स में हुई अनहोनी से टेंशन में फैंस

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 22 फरवरी यानी रविवार को सुपर-8 का महा मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है. मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंचकर मैच की तैयारियों में जुट गई है.2026 टी20 विश्व कप से ठीक पहले हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए और मोहम्मद सिराज को टीम में देर से शामिल किया गया. लेकिन अब सिराज को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लग गई है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 21, 2026, 02:48 PM IST
Image credit- BCCI
Image credit- BCCI

अमेरिका के खिलाफ खेला है मैच
खास बात ये है कि सिराज ने अमेरिका के खिलाफ भारत का पहला ग्रुप स्टेज मैच खेला और तीन विकेट भी लिए. अब, नेट सेशन के दौरान हार्दिक पांड्या की एक गेंद उनके बाएं घुटने पर जोर से लगी. शुक्रवार शाम को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद कई रिपोर्टों के अनुसार, मोहम्मद सिराज इस घटना के बाद दर्द से कराह रहे थे. वे अभ्यास सत्र से लंगड़ाते हुए बाहर निकले.सिराज ने अब तक सिर्फ एक मैच खेला है  वो भी अमेरिका के खिलाफ. अन्य मैचों में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को उन पर तरजीह दी गई है.

हर्षित जैसे हुए चोटिल
टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले भारतीय तेज गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही प्रैक्टिस सेशन के दौरान घुटने में चोट लगने की वजह से बाहर हुए थे. बता दें कि अब ठीक उसी तरह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी प्रैक्टिस के दौरान घुटने में चोट लगने के कारण बाहर हुए हैं. अब उसी तरह मोहम्मद सिराज को भी चोट लग गई है. हालांकि, ये चोट हार्दिक पांड्या के शॉट खेलने से लगी है.

लगातार किया शानदार प्रदर्शन 
इस बीच, भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने वरुण चक्रवर्ती का पूरा समर्थन करते हुए उन्हें एक अहम स्ट्राइक विकल्प बताया और साथ ही पूरी गेंदबाजी इकाई द्वारा बनाए गए सामूहिक दबाव के महत्व पर जोर दिया.रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर एट मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्कल ने कहा कि वरुण मौजूदा टी20 विश्व कप और टूर्नामेंट की तैयारियों के दौरान लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं.

मोर्कल ने जमकर की तारीफ
हालांकि, भारतीय गेंदबाजी कोच ने इस बात पर जोर दिया कि मिस्ट्री स्पिनर की प्रभावशीलता जसप्रीत बुमराह समेत अन्य गेंदबाजों के सहयोग पर निर्भर करती है.मोर्केल ने कहा, "वरुण हमारे लिए एक स्ट्राइक बॉलर हैं. उन्होंने विश्व कप में अब तक, और विश्व कप से पहले भी, शानदार प्रदर्शन किया है. बुमराह और विकेट लेने में सक्षम अन्य गेंदबाजों के साथ, वरुण हमारे लिए भरोसेमंद गेंदबाज हैं."

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें:

Hardik PandyaMohammed Sirajmajor injury concern

