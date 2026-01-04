हार्दिक पांड्या ने उड़ाए 5 लगातार छक्के, 68 गेंद पर शतक, फिर भी टीम इंडिया से क्यों बाहर? सामने आई बड़ी वजह

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक पांड्या ने उड़ाए 5 लगातार छक्के, 68 गेंद पर शतक, फिर भी टीम इंडिया से क्यों बाहर? सामने आई बड़ी वजह

Hardik Pandya: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा. शनिवार को बीसीसीआई ने इस शृंखला के लिए टीम का ऐलान किया. 15 सदस्यीय स्क्वॉड से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम गायब होने से फैंस को झटका लगा. दिलचस्प बात ये है कि जिस दिन टीम का ऐलान हुआ, उसी दिन हार्दिक ने विजय हजारे ट्रॉफी में तूफानी पारी खेलकर महफिल लूटी थी. अब बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI में उन्हें ना चुनने के पीछे की बड़ी वजह बताई है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:38 AM IST
शनिवार को विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने 108 रनों की शानदार पारी खेली. उन्होंने एक ओवर में 5 लगातार छक्के जड़कर सनसनी मचा दी. घरेलू क्रिकेट में फिटनेस साबित करने के बाद इस बात की पूरी उम्मीद थी कि T20I के बाद अब हार्दिक ODI में भी वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

हार्दिक पांड्या ODI से क्यों बाहर?

बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान करते हुए हार्दिक पांड्या के बारे में भी अपना रुख साफ कर दिया. बयान में कहा गया कि BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हार्दिक पांड्या को एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी है और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप को देखते हुए, उनके कार्यभार को नियंत्रित किया जा रहा है.

2 मिनट में ठोक दिए 34 रन 

शनिवार को विदर्भ के खिलाफ हुए विजय हजारे ट्रॉफी मैच में हार्दिक पांड्या 'बीस्ट मोड' में बैटिंग करते दिखे. 38 ओवर तक वो समझदारी से खेल रहे थे और उन्होंने 62 गेंद पर 66 रन बनाए थे, लेकिन महज 2 मिनट बाद उन्होंने शतक पूरा कर लिया. जी हां, 39वें ओवर में उन्होंने 5 लगातार छक्के और आखिरी गेंद पर चौका जड़ा. उन्होंने इस ओवर में 34 रन बना दिए और सनसनीखेज शतक जड़ा.

न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

ये भी पढ़ें: मुस्तफिजुर हुए IPL से बाहर तो पाकिस्तान के रास्ते चला बांग्लादेश, भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार? ये है प्लान

 

Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह

Hardik Pandya

Trending news

