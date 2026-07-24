4 घंटे की कड़ी मेहनत, प्लास्टिक बॉल बनी सहारा, शॉर्ट बॉल का तोड़ निकालने के लिए Hardik Pandya ने अपनाया अनोखा तरीका

Hardik Pandya Special Training: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों मैदान से दूर खुद को मजबूत बनाने में जुटे हैं. वनडे विश्व कप 2027 की तैयारियों में जुटे हार्दिक अपनी फिटनेस और प्रदर्शन को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं. इसके लिए वह बेंगलुरु में कड़ी मेहनत कर रहे हैं. रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक बेंगलुरु में अकेले देर शाम तक लगातार 3 से 4 घंटे अभ्यास कर रहे हैं, ताकि वे अपनी मैच फिटनेस और एलीट एंड्यूरेंस (सहनशक्ति) को बेहतर कर सकें.
हार्दिक पांड्या की इस खास ट्रेनिंग का मुख्य फोकस अपनी गेंदबाजी क्षमता और सहनशक्ति को मजबूत करना है. वे इस सोलो सेशन के दौरान रोजाना 12 ओवर तक गेंदबाजी कर रहे हैं. एक ऑलराउंडर के रूप में लंबे स्पेल फेंकने और वर्कलोड को संभालने के लिए हार्दिक का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
हार्दिक बल्लेबाजी में अपनी कमजोरियों को दूर करने और शॉर्ट-पिच गेंदों के खिलाफ रिफ्लेक्स को तेज करने के लिए एक खास तकनीक का सहारा ले रहे हैं. हार्दिक कंक्रीट और टाइल्स की सतह पर प्लास्टिक बॉल से थ्रोडाउन ले रहे हैं. इससे रिफ्लेक्स में सुधार होता है. दरअसल, कंक्रीट और टाइल्स पर प्लास्टिक गेंद तेजी से और अनएक्सपेक्टेड उछाल के साथ आती है, जिससे बल्लेबाजों का रिएक्शन टाइम बेहतर होता है और शॉर्ट बॉल के खिलाफ वे मजबूत होते हैं.
रिपोर्ट में बताया गया है कि हार्दिक पांड्या का यह कड़ा अभ्यास सत्र रोजाना 3 से 4 घंटे तक चलता है. मैदान पर अपनी वापसी और प्रदर्शन को दमदार बनाने के लिए वे शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की यह नई और आधुनिक ट्रेनिंग वनडे विश्व कप 2027 के लिहाज से भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है.
अब सवाल यह है कि हार्दिक टी20I और वनडे टीम से बाहर क्यों हैं? इस सवाल का जवाब मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर पहले ही दे चुके हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ जब टीम का ऐलान किया गया था, तब अगरकर ने बताया था 'हार्दिक पांड्या हमारी वनडे टीम का अहम हिस्सा हैं. जसप्रीत बुमराह की ही तरह, हमारा मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि वह अच्छी तरह खेलना शुरू करें और साल 2027 में होने वाले 50 ओवर के वनडे वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट और स्वस्थ रहें.' इस बयान से साफ हो गया था कि चयनकर्ता 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हार्दिक के शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहते, इसलिए उन्हें इस छोटे फॉर्मेट के दौरों से ब्रेक दिया गया है.