दीवाली के मौके पर गर्लफ्रेंड के साथ दिखे हार्दिक, लाल कुर्ते में काट रहे गदर, सोशल मीडिया पर फैल रहा वीडियो

देशभर में दिवाली बड़े ही शानदार अंदाज में मनाई गई. पूरे देश में इस त्योहार को बड़े ही जबरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट किया जाता है. भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई. हमेशा से ही चर्चा में रहने वाले भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ इस बार की दिवाली मनाई. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने रिलेशनशिप स्टेटस को शेयर किया था. अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हुए कि फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद उनकी चर्चा तेज हो गई थी.

लाल कुर्ते में काटी गदर

बता दें कि हार्दिक ने 2 साल पहले अपनी पहली पत्नी नताशा को तलाक दे दिया था, उनका एक बच्चा भी है. जिसका नाम अगस्त्य है. अब हार्दिक अपनी गर्लफ्रेंड माहिरा के साथ आए दिन दिखते हैं. अपने बर्थडे पर उन्होंने माहिका के साथ अपने रिश्ते का इजहार किया था. अब उन्होंने दिवाली पर पोस्ट शेयर की, जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्विनिंग करते दिख रहे हैं. हार्दिक ने लाल रंग का कुर्ता पहना है और काले रंग का चश्मा लगाया हुआ है. वहीं, उनकी गर्लफ्रेंड ने भी लाल रंग की कुर्ती पहने हुई हैं. दोनों के साथ का वीडियो पर सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इससे पहले उनकी मुंबई एयरपोर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी.

दिवाली पर आई वीडियो

हार्दिक और माहिका की साथ में आई वीडियो को उनके फैंस जमकर पसंद कर रहे हैं. अपने जोरदार लुक्स के लिए हार्दिक आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रेडिशनल रेड आउटफिट में वह ट्विनिंग कर रहे हैं. माहिका की बात करें तो वह एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर फिटनेस संबंधित कंटेंट बनाती हैं. एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में उनकी एक अलग पहचान है.

चोट से जूझ रहे पांड्या

श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दौरान हार्दिक चोटिल हो गए थे. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले फाइनल मैच में हार्दिक नहीं खेल पाए थे. दरअसल, जांघ की मांसपेशियों में चोट लगने के कारण वह बाहर हुए थे. यही वजह है हार्दिक का ऑस्ट्रेलिया दैरे के लिए टीम में चयन नहीं हुआ था, लेकिन जल्द ही वह टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं.