Hardik Pandya: चीते की रफ्तार और बाज जैसी नजर... हार्दिक ने इस सनसनीखेज कैच से लगाई आग, दंग रह गए सभी खिलाड़ी

Hardik Pandya Catch: न्यूजीलैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में हार्दिक पांड्या ने सनसनीखेज कैच लेकर महफिल लूट ली. उनके इस कैच के कारण हर्षित राणा ने लगातार 5वीं बार कीवी ओपनर डेवोन कॉनवे को अपना शिकार बनाया. हर्षित ने तीन बार ODI में ये कमाल किया और अब टी20 सीरीज में भी कॉनवे के दुश्मन बने हुए हैं. बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज तीसरे मैच में भी कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

अर्शदीप सिंह की गैरमौजूदगी में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तीसरे मुकाबले में हर्षित राणा को पहला ओवर डालने का मौका दिया. स्टार गेंदबाज ने उन्हें बिल्कुल निराश नहीं किया और तीसरी ही गेंद पर डेवोन कॉनवे को फंसा लिया. हालांकि, इस विकेट में हर्षित से ज्यादा भूमिका हार्दिक पांड्या की रही.

हार्दिक पांड्या ने पकड़ा सनसनीखेज कैच

तीसरे मैच के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपककर स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस को खुशी से झूमने का मौका दिया. हर्षित राणा की गेंद पर कॉनवे ने मिड ऑन की दिशा में हवाई शॉट खेला. ऐसा लगा कि गेंद फील्डर के ऊपर से निकल जाएगी. हालांकि, हार्दिक के इरादे कुछ और थे. पहले तो स्टार ऑलराउंडर ने चीते की रफ्तार लगाई और बाज की तरह गेंद पर नजर बनाई रखी. उसके बाद हवा में छलांग लगाकर जबरदस्त कैच लपका. उनके इस प्रयास को देखकर मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी भी हैरान हो गए और फिर दौड़कर उन्हें गले से लगाया.

अर्शदीप-वरुण चक्रवर्ती को आराम

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में आराम दिया गया है. उनकी जगह स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और लंबे समय बाद स्पिनर रवि बिश्नोई को खेलने का मौका मिला.

IND vs NZ: दोनों टीम की प्लेइंग XI

भारत की प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: डेवन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी