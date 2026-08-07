डील डन! CSK नहीं हार्दिक पांड्या थामेंगे KKR का दामन? 25.20 करोड़ी खिलाड़ी की छुट्टी लगभग तय

Hardik Pandya Trade News: आईपीएल 2027 में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक का मुंबई इंडियंस से अलग होना लगभग कन्फर्म माना जा रहा है. बड़ा सवाल ये है कि वो अब किस टीम के लिए खेलेंगे? फिलहाल ये रिपोर्ट सामने आई है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस को छोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स का दामन थाम सकते हैं. हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया था. इससे हार्दिक का रास्ता और साफ हो गया, क्योंकि अगर वो KKR के लिए खेलते हैं तो टीम की कमान भी वही संभाल सकते हैं.