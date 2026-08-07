डील डन! CSK नहीं हार्दिक पांड्या थामेंगे KKR का दामन? 25.20 करोड़ी खिलाड़ी की छुट्टी लगभग तय

Hardik Pandya Trade News: आईपीएल 2027 में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या किस फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक का मुंबई इंडियंस से अलग होना लगभग कन्फर्म माना जा रहा है. बड़ा सवाल ये है कि वो अब किस टीम के लिए खेलेंगे? फिलहाल ये रिपोर्ट सामने आई है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस को छोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स का दामन थाम सकते हैं. हाल ही में अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया था. इससे हार्दिक का रास्ता और साफ हो गया, क्योंकि अगर वो KKR के लिए खेलते हैं तो टीम की कमान भी वही संभाल सकते हैं.
रहाणे के संन्यास के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को नए कप्तान की तलाश है. फिलहाल टीम में कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, जिसे ये जिम्मेदारी दी जा सके. ऐसे में हार्दिक पांड्या का सौदा KKR के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. बता दें कि आईपीएल 2024 से पहले हार्दिक बड़े ट्रेड डील के साथ गुजरात टाइटंस को छोड़ मुंबई इंडियंस में शामिल हुए थे और रोहित शर्मा की जगह उन्हें कप्तान बनाया गया था.
ऐसी भी कयास लगाई जा रही थी कि हार्दिक पांड्या के पीछे सबसे ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स भाग रही है. 5 बार की चैंपियन CSK स्टार ऑलराउंडर को अपने साथ जोड़ना चाहती थी, लेकिन अब ये चर्चा है कि हार्दिक केकेआर में शामिल हो सकते हैं. रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि KKR ने हार्दिक के लिए दरवाजा खोल दिया है और उन्हें कप्तान भी बनाया जाएगा. हालांकि, मुंबई इंडियंस के साथ ये डील ट्रेड (खिलाड़ियों की अदला-बदली) के जरिए होगी या सबकुछ कैश (खिलाड़ी को ज्यादा रकम देकर) से होगा, इसपर अभी अधिक जानकारी नहीं मिली है. आने वाले दिनों में पिक्चर साफ हो जाएगा.
KKR ने आईपीएल 2026 से पहले हुए मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर बड़ा दांव खेला था. कोलकाता ने ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में खरीदकर उन्हें आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना दिया था. हालांकि, कंगारू ऑलराउंडर का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था.
ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि अगर हार्दिक KKR का हिस्सा बनते हैं तो कैमरन ग्रीन की टीम से छुट्टी तय है. ग्रीन खुद भी अगले साल होने वाले एशेज सीरीज को ध्यान में रखकर IPL 2027 से बाहर हो सकते हैं. इसके अलावा ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के बदले ग्रीन को लेने में दिलचस्पी दिखाती है या नहीं.