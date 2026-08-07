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डील डन! CSK नहीं हार्दिक पांड्या थामेंगे KKR का दामन? 25.20 करोड़ी खिलाड़ी की छुट्टी लगभग तय

Hardik Pandya Trade News: आईपीएल 2027 से पहले एक बड़ी डील होने की उम्मीद है. हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स का दामन थाम सकते हैं. रहाणे के संन्यास के बाद KKR किसी कीमत पर हार्दिक को अपने साथ जोड़ना चाहती है. हार्दिक केकेआर के कप्तान भी बन सकते हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 07, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:13 AM IST
डील डन! CSK नहीं हार्दिक पांड्या थामेंगे KKR का दामन? 25.20 करोड़ी खिलाड़ी की छुट्टी लगभग तय
Image Credit: CSK नहीं हार्दिक पांड्या थामेंगे KKR का दामन? (@IPL/BCCI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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