क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में होगी हार्दिक पांड्या की एंट्री? CEO काशी विश्वनाथन ने ये बयान देकर खोल दिए सारे राज

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की एंट्री होगी या नहीं, अब इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के CEO काशी विश्वनाथन ने स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के उनकी टीम में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी है. बता दें कि हार्दिक पांड्या IPL के सबसे सफल ऑलराउंडर्स में से एक हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक 162 IPL मैचों में 146.29 की स्ट्राइक रेट और 27.88 की औसत से 2955 रन बनाए हैं, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं.
आईपीएल में हार्दिक पांड्या का हाईएस्ट स्कोर 91 रन है. इस ऑलराउंडर ने आईपीएल में अभी तक 228 चौके और 155 छक्के उड़ाए हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 162 मैचों में 83 विकेट झटके हैं. मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), दोनों ही टीमों ने साफ तौर पर इनकार किया कि हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर उनके बीच कोई बातचीत चल रही है या ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास है, जबकि खबरों के मुताबिक, दोनों टीमों के बीच इस बारे में बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी.
CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने क्रिकबज से कहा, 'हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और इस मामले पर अभी कोई विचार भी नहीं चल रहा है. हमें पता है कि कौन सा खिलाड़ी ट्रेड के लिए उपलब्ध है, लेकिन हम इस पर तभी चर्चा करेंगे, जब हम सीजन का रिव्यू पूरा कर लेंगे. यह रिव्यू अभी चल रहे MLC के बाद ही होगा. इसके लिए अभी काफी समय है.' मुंबई इंडियंस का रुख और भी साफ और सीधा था. फ्रेंचाइजी के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, 'फिलहाल हम खिलाड़ियों के ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं. ऐसी बातचीत तभी संभव है, जब रिव्यू पूरा हो जाए.'
क्रिकबज के मुताबिक, मुंबई इंडियंस (MI) फ्रैंचाइजी ने अपनी पैरेंट कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की AGM के तुरंत बाद ही सीजन के रिव्यू का काम पूरे जोर-शोर से शुरू कर दिया. उम्मीद है कि इस साल का रिव्यू पिछले सीजन के मुकाबले ज्यादा बारीकी से और हर पहलू को ध्यान में रखकर किया जाएगा. हार्दिक पांड्या से जुड़े किसी भी संभावित ट्रेड पर फैसला रिव्यू के हर पहलू की जांच-पड़ताल के बाद ही लिया जाएगा.
मुंबई इंडियंस (MI) के प्रवक्ता ने आगे कहा, 'हमने अभी-अभी सीजन के बाद का रिव्यू शुरू किया है और हम टीम के सभी पहलुओं पर गौर करेंगे. इस तरह के किसी भी रिव्यू की तरह, खिलाड़ियों के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले कई तरह के विकल्पों और विचारों पर विचार किया जाएगा.'
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मुंबई इंडियंस (MI) फ्रैंचाइजी हार्दिक पांड्या को ट्रेड बिल्कुल नहीं करेगी. बस इतना है कि वे फैसला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं. पता चला है कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस (MI) मैनेजमेंट के बीच कुछ बातचीत हुई है, जिसकी जानकारी दोनों में से कोई भी पक्ष जाहिर नहीं करेगा. हालांकि, यह बात साफ है कि मुंबई इंडियंस (MI) फ्रैंचाइजी इस मामले पर कोचों की राय भी लेगी.
मौजूदा सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य, खासकर कोच से हाल ही में खत्म हुए सीजन पर एक रिपोर्ट देने को कहा गया था. अभी उन रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है और हर कोच के परफॉर्मेंस का भी आकलन किया जाएगा. तो कुल मिलाकर, हार्दिक पांड्या को ट्रेडिंग ब्लॉक में डालने से पहले कई अहम फैसले लिए जाने बाकी हैं. मुंबई इंडियंस के पास कई विकल्प हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ये सभी टीमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मुंबई इंडियंस (MI) बदले में मिलने वाले पैकेज से संतुष्ट होगी.