Hardik Pandya: बड़ी ट्रेड डील की फिराक में CSK की टीम, हार्दिक पांड्या को हासिल करने की रेस में एंट्री, रिपोर्ट्स में दावा

हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की नजरें भारत के इस स्टार ऑलराउंडर को IPL 2027 से पहले अपनी टीम में शामिल करने पर हैं. IPL की सात फ्रेंचाइजियों ने स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का नाम भी शामिल है. हार्दिक पांड्या IPL के सबसे सफल ऑलराउंडर्स में से एक हैं. हार्दिक पांड्या ने अभी तक 162 IPL मैचों में 146.29 की स्ट्राइक रेट और 27.88 की औसत से 2955 रन बनाए हैं, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं.
आईपीएल में हार्दिक पांड्या का हाईएस्ट स्कोर 91 रन है. इस ऑलराउंडर ने आईपीएल में अभी तक 228 चौके और 155 छक्के उड़ाए हैं. हार्दिक पांड्या ने इसके अलावा गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 162 मैचों में 83 विकेट झटके हैं. IPL 2026 में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खराब प्रदर्शन के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टीम छोड़ने का फैसला किया और तब से वे सबसे ज्यादा मांग वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं. 32 साल के हार्दिक पांड्या को अपनी-अपनी IPL टीम में शामिल करने की होड़ तेज हो गई है.
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सात फ्रेंचाइजियों ने इस ऑलराउंडर को लेने में दिलचस्पी दिखाई है. सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ही इस दौड़ से दूर हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) इस दौड़ में देर से शामिल हुई, लेकिन अब उसने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ एक रोमांचक मुकाबला शुरू कर दिया है, जबकि राजस्थान रॉयल्स (RR) भी इस होड़ में है. हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए एकदम सही खिलाड़ी हैं, खासकर एमएस धोनी के बाद के दौर में, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें कप्तानी सौंपी जाएगी.
वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) एक नए कप्तान की तलाश में है और राजस्थान रॉयल्स (RR) भी लीडरशिप और लंबे समय तक चलने वाली भूमिका, दोनों देने के लिए तैयार है. यह देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस (MI) खुद को कैसे पेश करती है, क्योंकि उनके कप्तान में काफी दिलचस्पी दिखाई जा रही है. फिलहाल MI, CSK और KKR के बीच बातचीत चल रही है. हालांकि तीनों पक्षों ने अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. CSK किसे छोड़ेगी? क्या यह पूरी तरह से कैश डील होगी? क्या KKR के पास ट्रेड करने के लिए कोई ठोस एसेट है? या फिर यह पिछले साल KL राहुल के मामले की तरह कोई अड़चन बन जाएगी? पांड्या के ट्रांसफर की चर्चा तेज होने के बावजूद CSK ने धैर्यपूर्वक स्थिति पर नजर बनाए रखी है.
पांच बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ठीक उसी तरह से एंट्री कर रही है, जैसे उन्होंने पिछले सीजन में संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा और सैम करन से जुड़े बड़े ट्रेड के दौरान किया था. अभी, CSK के पास पांड्या को साइन करने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आखिरी समय में कोई अड़चन आ सकती है, क्योंकि IPL में खिलाड़ियों का ट्रेड एक मुश्किल काम होता है. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम में एक प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका इस ट्रेड की दिशा तय करने में अहम हो सकती है.
सबसे जरूरी बात खिलाड़ी की सहमति है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पांड्या बिना कप्तानी के किसी दूसरी टीम में जाने को तैयार हैं. दो बहुत सम्मानित पूर्व इंटरनेशनल कप्तानों ने भी दिलचस्पी दिखाई थी और एक ने तो कप्तानी की पेशकश भी की थी, लेकिन शुरुआती बातचीत से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. IPL 2027 सीजन के लिए ट्रेड (खिलाड़ियों के लेन-देन) में शामिल होने वाले हार्दिक पांड्या अकेले हाई-प्रोफाइल भारतीय क्रिकेटर नहीं हो सकते हैं. पता चला है कि MI को अपने एक और खिलाड़ी के भविष्य पर फैसला करना होगा. अगर MI पांड्या के लिए पूरी तरह से कैश डील (नकद भुगतान वाला सौदा) पर सहमत होती है, तो क्या वे भारत और MI में उनके साथी खिलाड़ी के लिए भी ऐसा ही करेंगे? अन्य फ्रेंचाइजी खुद को कैसे पेश करेंगी? अभी इसके तुरंत कोई जवाब नहीं हैं, लेकिन जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.