Add Zee Business As A Preferred Source
App

हार्दिक पांडया पर कौन लगाएगा दांव? RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, क्या फिर गुजरात में होगी वापसी

Hardik Pandya Trade News: क्रिकेट की गलियारों में ये चर्चा तेज है कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ सकते हैं. 7 टीमों ने हार्दिक को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है. क्या हार्दिक की एक बार फिर गुजरात टाइटंस में वापसी होने वाली है?

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:17 PM IST
हार्दिक पांडया पर कौन लगाएगा दांव? RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, क्या फिर गुजरात में होगी वापसी
Image Credit: (PHOTO: Hardik Pandya/Instagram) हार्दिक पांडया पर कौन लगाएगा दांव?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Dhruv Rathee Controversy: दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार
delhi high court news57 min ago
2
Instagram Child Exploitation Ads1 hr ago
3
love and war1 hr ago
4
haryana crime news1 hr ago
5
Uttarakhand rain1 hr ago