हार्दिक पांडया पर कौन लगाएगा दांव? RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, क्या फिर गुजरात में होगी वापसी

Hardik Pandya Trade News: क्रिकेट की गलियारों में ये चर्चा तेज है कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ सकते हैं. हार्दिक की कप्तानी में MI का प्रदर्शन इस सीजन बेहद खराब रहा था. टीम में मतभेद की खबरें भी सामने आई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस हार्दिक पांडया ट्रेड कर सकती है. बड़ा सवाल ये है कि स्टार ऑलराउंडर पर अब कौन सी फ्रेंचाइजी दांव लगाने वाली है. दिलचस्प बात ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 टीमों ने हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई है. पिछले दो सीजन की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा बाकी सभी टीमें स्टार ऑलराउंडर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है.