हार्दिक पांडया पर कौन लगाएगा दांव? RCB-SRH ने नहीं दिखाई दिलचस्पी, क्या फिर गुजरात में होगी वापसी

Hardik Pandya Trade News: क्रिकेट की गलियारों में ये चर्चा तेज है कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांडया आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस का दामन छोड़ सकते हैं. हार्दिक की कप्तानी में MI का प्रदर्शन इस सीजन बेहद खराब रहा था. टीम में मतभेद की खबरें भी सामने आई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक IPL के अगले सीजन से पहले मुंबई इंडियंस हार्दिक पांडया ट्रेड कर सकती है. बड़ा सवाल ये है कि स्टार ऑलराउंडर पर अब कौन सी फ्रेंचाइजी दांव लगाने वाली है. दिलचस्प बात ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 टीमों ने हार्दिक को अपनी टीम में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई है. पिछले दो सीजन की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा बाकी सभी टीमें स्टार ऑलराउंडर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है.
इस बीच पूर्व भारतीय ओपनर और वर्तमान में क्रिकेट एक्सपर्ट की भूमिका निभा रहे आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांडया के ट्रेड पर अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इस बात पर जोर दिया कि क्या हार्दिक की वापसी उनकी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस में हो सकती है या नहीं?
मुंबई इंडियंस में दोबारा एंट्री मारने से पहले हार्दिक पांडया ने 2022 और 2023 सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की थी. 2022 में उनके नेतृत्व में टीम ने खिताब अपने नाम किया, जबकि 2023 में फाइनल तक का सफर तय किया. हालांकि, 2024 में हार्दिक गुजरात को छोड़ बड़े ट्रेड के साथ मुंबई इंडियंस चले गए.
हार्दिक पांडया से जुड़े संभावित ट्रेड के बारे में बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि गुजरात टाइटंस शायद स्टार खिलाड़ी को वापस लेने में दिलचस्पी न दिखाए. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''ऐसा लगता है कि सभी टीमें इसमें दिलचस्पी ले रही हैं, या फिर ऐसी अफवाहें फैल रही हैं. सिर्फ दो टीमें उन्हें नहीं चाहतीं- RCB और सनराइजर्स हैदराबाद. सुनने में आया है कि बाकी सभी टीमें, जिनमें गुजरात टाइटंस भी शामिल हैं, इसमें दिलचस्पी ले रही हैं. मैं बस यह सोच रहा हूं कि क्या गुजरात टाइटंस भी दिलचस्पी दिखाएगी. वे सात टीमें मुंबई को क्या दे सकती हैं?
आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, ''गुजरात किसे दे सकता है? मुझे नहीं लगता कि वे इस ट्रेड में दिलचस्पी लेंगे, लेकिन मुंबई इंडियंस राशिद खान के लिए कह सकती है. हालांकि, ऐसा होने की संभावना कम है. आप कगिसो रबाडा के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन वे पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी को क्यों छोड़ेंगे? वैसे भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि वह गुजरात टाइटंस से ही आए हैं. आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? शुभमन गिल टीम की कप्तानी कर रहे हैं. आप इस टीम में दो 'अल्फा' खिलाड़ियों को क्यों एक साथ लाएंगे?''
बता दें कि IPL में गुजरात टाइटंस की टीम सबसे संतुलित टीमों में से एक है. IPL 2024 सीजन से पहले हार्दिक के जाने के बाद से शुभमन गिल टीम की कप्तानी कर रहे हैं. GT ने आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से 5 विकेट से हार गए थे.