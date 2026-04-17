रोहित के साथ हुआ अन्याय? मुंबई इंडियंस की 4 हार के बाद फूटा दिग्गज का गुस्सा, हार्दिक को दी कप्तानी छोड़ने की सलाह

Hardik Pandya vs Rohit Sharma Captaincy: आईपीएल 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस की बेहद खराब शुरुआत के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. पांच मैचों में केवल एक जीत के साथ टीम अंक तालिका में नीचे से दूसरे पायदान पर खिसक गई है. गुरुवार को पांच बार की चैंपियन टीम को श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स ने उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में आसानी से हरा दिया. इस टूर्नामेंट में यह टीम की चौथी हार थी. मुंबई को इकलौती जीत 29 मार्च को कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मिली थी.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ हार्दिक की कप्तानी पर तीखे सवाल उठाए. उन्होंने तर्क दिया कि जब से हार्दिक ने फ्रेंचाइजी की कमान संभाली है, उनकी कप्तानी का स्तर बेहतर नहीं रहा है. तिवारी ने हार्दिक के "स्वामित्व" (ऑनरशिप) वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, 'स्वामित्व कहां से आएगा? इंसान को खुद को भी देखना पड़ता है कि वह कैसे खेल रहा है.'' उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ इस साल सफलता न मिलना ही मुद्दा नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ को समझना जरूरी है.

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क्या रोहित को वापस मिलनी चाहिए कमान?

क्रिकबज से बात करते हुए मनोज तिवारी ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी छोड़ने और जिम्मेदारी रोहित शर्मा को वापस सौंपने की सलाह दी है. उन्होंने याद दिलाया कि रोहित ने 2013 से 2023 के बीच टीम को पांच आईपीएल खिताब दिलाए थे. मनोज तिवारी ने कहा, ''2023 और 2024 में कोई ट्रॉफी नहीं मिली और इस साल भी इसके आसार कम ही लग रहे हैं. मुझे लगता है कि कप्तानी कमजोर है. अगर समाधान चाहिए, तो हार्दिक को पीछे हट जाना चाहिए। रोहित को हटाना एक अन्याय था.''

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क्या रणनीतिक फैसले गलत साबित हुए?

नेतृत्व के अलावा तिवारी ने मैच के दौरान हार्दिक के रणनीतिक फैसलों की भी आलोचना की. उन्होंने विशेष रूप से शेरफेन रदरफोर्ड से पहले हार्दिक के खुद बल्लेबाजी के लिए आने पर सवाल उठाए. इसके अलावा उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बजाय खराब फॉर्म से जूझ रहे दीपक चाहर से गेंदबाजी की शुरुआत कराने के फैसले को भी गलत बताया. तिवारी के अनुसार, ''बुमराह को पहला ओवर न देकर दूसरा ओवर देने का कोई मतलब नहीं है. दीपक चाहर गेंद को स्विंग नहीं करा पा रहे थे और उनके पहले ओवर में 21 रन बनने से टीम पर दबाव आ गया.''