तुम नहीं शिवम दुबे... बैटिंग के लिए आ रहे थे हार्दिक पांड्या, सूर्या ने किया ये इशारा तो उतरा चेहरा, आखिर हुआ क्या?

India vs Netherlands: नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में तिलक वर्मा 27 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हुए. उस समय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी दूसरे छोर पर मौजूद थे. जब तिलक ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े तब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरने के लिए तैयार थे. वो हेलमेट भी लगाए थे, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उठे, मैदान से कप्तान ने इशारा किया और हार्दिक का चेहरा उतर गया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 18, 2026, 08:49 PM IST
India vs Netherlands: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड्स से खेल रही है. सुपर-8 में पहले ही सीट कन्फर्म कर लेने के बावजूद सूर्या एंड कंपनी जीत के मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय बैटिंग इनिंग के दौरान एक दिलचस्प लम्हा आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. अभिषेक शर्मा लगातार तीसरी बार बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. इस टूर्नामेंट से पहले तबाही मचा रहे अभिषेक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक एक रन भी नहीं बनाए हैं. जब भारत को तिलक वर्मा के रूप में तीसरा झटका लगा, तब हार्दिक पांड्या बैटिंग के लिए तैयार थे.

हार्दिक पांड्या से पहले शिवम दुबे को मौका

मैदान से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इशारा किया कि शिवम दुबे को भेजो. वायरल हो रही तस्वीर में देख सकते हैं कि हार्दिक कप्तान की तरफ देखकर पूछ रहे हैं कि मैं आऊं या शिवम दुबे? फिर सूर्या ने शिवम दुबे को भेजने का इशारा किया.

शिवम दुबे ने 25 गेंदों पर जड़ा अर्धशतक

खैर, कप्तान सूर्यकुमार यादव का ये दांव हिट साबित हुआ क्योंकि शिवम दुबे ने शानदार पारी खेली. बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज ने नीदरलैंड्स के स्पिनरों पर अटैक किया और उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया. शिवम दुबे ने महज 25 गेंदों पर अपने T20I करियर का छठा अर्धशतक जड़ा.

IND vs NED: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

नीदरलैंड: माइकल लेविट, मैक्स ओडॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेट कीपर/कप्तान), जैक लायन-कैशेट, रोएलोफ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, फ्रेड क्लासेन, नोआ क्रोस, साकिब जुल्फिकार, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन.

भारत: ईशान किशन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.

