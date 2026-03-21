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Hindi Newsक्रिकेटये तो हार्दिक से पूछना पड़ेगा...तिलक वर्मा के इस सवाल का सूर्या के पास नहीं जवाब, कही मजेदार बात

'ये तो हार्दिक से पूछना पड़ेगा'...तिलक वर्मा के इस सवाल का सूर्या के पास नहीं जवाब, कही मजेदार बात

Suryakumar Yadav: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए 5 मुंबई इंडियंस तैयार है.  एमआई पलटन का पिछला सीजन ठीक नहीं गिया था. वो पिछले 6 साल से ट्रॉफी का इतंजार कर रही है. इस बार तिलक और सूर्या जैसे खिलाड़ियों को ट्रॉफी दिलाने की जिम्मेदारी रहने वाली है. सीजन के आगाज से पहले तिलक-सूर्या के बीच एक मजेदार बातचीत हुई है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:05 PM IST
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फोटो क्रेडिट (x-@IPL)
फोटो क्रेडिट (x-@IPL)

Suryakumar Yadav: टी20 विश्व कप 2026 के बाद अब IPL 2026 का मंच सजने वाला है. 28 मार्च से 19वें सीजन का आगाज होगा. 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस छठा खिताब जीतने के लिए मैदान पर उतरेगी. इस टीम में टीम इंडिया के 4 धुरंधर सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह हैं. हाल में हुए टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर का फैसला कप्तान सूर्यकुमार लेते थे, लेकिन अब IPL में हालात बदल चुके हैं.

IPL 2026 में सूर्या, तिलक और बुमराह को हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलना है. यही वजह है कि जब तिलक ने नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन को लेकर सूर्या से सवाल किया, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब नहीं दिया. सूर्या ने जवाब में एक मजेदार बात कही.

तिलक ने सवाल किया था 'पहले ये बताओ, 3 नंबर पर जा रहा हूं या नहीं मैं?', इस सवाल पर सूर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, “पता नहीं, अब IPL में मैं तो कप्तान नहीं हूं. मुझे लगता है तुझे हार्दिक से पूछना पड़ेगा.'
 
तिलक बहुत ही इरिटेटिंग और एनॉयिंग है- सूर्यकुमार यादव

दरअसल, सूर्या और तिलक वर्मा ने हाल में स्टार स्पोर्ट्स के शो Superstars Mastimania में हिस्सा लिया था. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती और केमिस्ट्री साफ नजर आई. इस मजेदार बातचीत की शुरुआत तब हुई, जब होस्ट ने सूर्या से पूछा कि तिलक के बारे में ऐसी कौन सी बात है, जो दुनिया नहीं जानती. इस पर सूर्या ने तुरंत कहा, “तिलक बहुत इरिटेटिंग और एनॉयिंग है.” सूर्या ने यह मजाकिया अंदाज में शिकायत की, जिस पर तिलक हंस पड़े.

कप्तान रहते तिलक को नंबर 3 पर मौका दे चुके हैं सूर्या

दरअसल, नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन पर पूछे गए इस मजाकिया सवाल के पीछे एक पुरानी क्रिकेट कहानी भी है. बात 2024 की है, जब नवंबर में साउथ अफ्रीका दौरे पर तिलक वर्मा ने खुद सूर्या से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की मांग की थी, जबकि यह नंबर कप्तान सूर्या का होता है. उस वक्त सूर्या टीम इंडिया के कप्तान थे, तो उन्होंने तिलक को मौका दिया था और उस पोजीशन पर तिलक ने शतक ठोक दिया था. इसका खुलासा खुद सूर्या ने किया था. तिलक और सूर्या के बीच बेहतरीन दोस्ताना है और इस बातचीत में यह साफ झलक भी रहा था.

ये भी पढ़ें: 21 चौके 14 छक्के 193 रन...T20 में क्रिस गेल की बादशाहत खत्म, गेंदबाजों पर मिसाइल की तरह बरसा ये भारतीय बल्लेबाज

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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